Кравцев Сергей
В июле украинские беспилотники с целью нарушения военной логистики российской армии начали массированные атаки на железнодорожную инфраструктуру России. Это вызвало значительные перебои в движении поездов и повреждение ключевых узлов. Почему Силам обороны стоит регулярно бить по российской железной дороге? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.
Удары по РЖД. Фото: из открытых источников
Военный аналитик Иван Ступак заявил в эфире телеканала "КИЕВ24", что железная дорога сейчас является основной логистикой российских оккупантов, а заблокировать движение военной компоненты врага можно, если регулярно наносить соответствующие удары.
По словам эксперта, Силы обороны сконцентрировались на атаках по объектам на территории Ростова и Краснодарского края РФ, и это является абсолютно правильной стратегией.
По его словам, сейчас железная дорога играет основную роль в логистике россиян. Она используется, в частности, для поставки вооружения на территорию оккупированных украинских территорий.
Военный эксперт Михаил Жирохов заявил в эфире Радио NV, что украинские дальнобойные удары по железнодорожным узлам и подстанциям в РФ ломают российские планы по новому наступлению, к которому враг готовится на фоне запланированной на 15 августа встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Рассуждая об эффекте от украинских ударов по российской железной дороге эксперт отметил, что такая тактика ВСУ наиболее результативно срывает подготовку россиян к будущему наступлению, которое, очевидно, они планируют если не под встречу Трампа, то в ближайшие дни точно.
По словам эксперта, украинские дроны DeepStrike так эффективно работают на определенных участках территории РФ, потому что там удалось проломить вражескую систему ПВО.
