Война с Россией Почему Силам обороны стоит регулярно бить по РЖД: к чему это может привести
Почему Силам обороны стоит регулярно бить по РЖД: к чему это может привести

Удары по российской железной дороге срывают подготовку РФ к новому наступлению

13 августа 2025, 06:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В июле украинские беспилотники с целью нарушения военной логистики российской армии начали массированные атаки на железнодорожную инфраструктуру России. Это вызвало значительные перебои в движении поездов и повреждение ключевых узлов. Почему Силам обороны стоит регулярно бить по российской железной дороге? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Почему Силам обороны стоит регулярно бить по РЖД: к чему это может привести

Удары по РЖД. Фото: из открытых источников

Сейчас железная дорога играет основную роль в логистике россиян

Военный аналитик Иван Ступак заявил в эфире телеканала "КИЕВ24", что железная дорога сейчас является основной логистикой российских оккупантов, а заблокировать движение военной компоненты врага можно, если регулярно наносить соответствующие удары.

По словам эксперта, Силы обороны сконцентрировались на атаках по объектам на территории Ростова и Краснодарского края РФ, и это является абсолютно правильной стратегией.

"В последнее время Украина сконцентрировалась именно на объектах на территории Ростова и Краснодарского края. Эти железнодорожные хабы являются составляющей обеспечения российского войска. Поэтому нужны постоянные удары по электрифицированным узлам, таким, как релейные шкафы или тягловые подстанции, чтобы максимально закупорить сообщение россиян с оккупированными территориями", — высказался Иван Ступак.

По его словам, сейчас железная дорога играет основную роль в логистике россиян. Она используется, в частности, для поставки вооружения на территорию оккупированных украинских территорий.

"Россия большая по территории. Самолетами там сильно не полетаешь, автомобилями не поездишь, а колея — дешево, сердито: что-то загрузил во Владивостоке, отправил в направлении Москвы и оно идет 10 дней неспешно, ползет 60 вагонов с грузом", — констатирует Ступак.

Удары ВСУ отражаются не только на военной логистике, но и на гражданской

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил в эфире Радио NV, что украинские дальнобойные удары по железнодорожным узлам и подстанциям в РФ ломают российские планы по новому наступлению, к которому враг готовится на фоне запланированной на 15 августа встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Рассуждая об эффекте от украинских ударов по российской железной дороге эксперт отметил, что такая тактика ВСУ наиболее результативно срывает подготовку россиян к будущему наступлению, которое, очевидно, они планируют если не под встречу Трампа, то в ближайшие дни точно.

По словам эксперта, украинские дроны DeepStrike так эффективно работают на определенных участках территории РФ, потому что там удалось проломить вражескую систему ПВО.

"Дроны заходят с одного направления и удары наносятся по определенным тяговым подстанциям, по определенным железнодорожным узлам. Это более эффективно. Для того, чтобы эту железнодорожную структуру поставить снова в строй, нужны точно не дни, а недели. И это отражается не только на военной логистике, но и на гражданской", — отметил Михаил Жирохов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина начала кампанию по парализации РЖД: детали.




