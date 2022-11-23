Почему санкции полностью не работают: как остановить производство российских ракет

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает ЕС ввести санкции против ракетной промышленности России. По его словам, способность страны-агрессора производить новые ракеты нужно просто уничтожить. Эксперты проанализировали данное предложение эксклюзивно для издания "Комментарии".

Ракеты. Фото: из открытых источников

Единственным реальным средством уничтожения ракетной промышленности недоимперии было бы наличие у Украины собственных ракет

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков рассуждает так:

"Как специалист-ракетчик отношусь к подобным заявлениям политиков крайне скептически. Сегодня нас атакуют ракетами, которые выпущены в недоимперии в третьем квартале этого года. А санкции, запрещающие поставку в РФ компонентов для такого оружия, действуют с 2014 года".

До войны, отмечает эксперт, недоимперия изготавливала примерно 500 высокоточных ракет в год, сейчас – около 150. В частности, чипы для систем управления ракетами по теневым схемам закупаются РФ и у азиатских стран, и даже у европейских.

"Да, они менее надежные, чем военные чипы, но задачу выполняют. Сложность в том, что те же чипы нужны промышленности РФ в относительно небольших количествах – это сотни штук. Поэтому пресечь такие контрабандные закупки еще сложнее, чем остановить, например, торговлю наркотиками", – поясняет Александр Кочетков.

По его мнению, единственным реальным средством уничтожения ракетной промышленности недоимперии было бы наличие у Украины собственных ракет, способных сравнять с землей российские заводы по производству вооружения.

"Но, к сожалению, с 2014 года никаких практических шагов в этом направлении сделано не было", – резюмирует аналитик.

В целом ракеты будут летать, но российских – всё меньше

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что вряд ли удастся каким-то санкциям нанести серьезный удар по производству российских ракет.

"Основа российской экономики – это военно-промышленный комплекс. Да некую электронику они не выпускают, вероятно. Но вряд ли это европейские поставки. Скорее – поставки из Юго-Восточной Азии. А значит, этот призыв министра Кулебы, скорее, политический, чем реально способный (даже в случае его принятия) на что-то повлиять", – говорит Даниил Монин.

С другой стороны, продолжает он, при той интенсивности использования ракет Россия, очевидно, ограничена в масштабах их воспроизводства.

"Вряд ли страна-агрессор выпускает более 30 высокоточных ракет в месяц. Поэтому в целом ракеты будут летать, но российских – всё меньше, – прогнозирует эксперт. – Скорее мы увидим иранские, которые Кремль так стремиться приобрести".

Некоторые санкции против российской ракетной отрасли введены и действуют

По словам эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, ракетная промышленность РФ – отрасль, которая всегда была двойного назначения. Она развивалась как ракетно-космическая. Соответственно, все российские ракетоносители, предназначенные, скажем так, для мирного космоса, являлись частью общих военных программ, разработок. В том числе – межконтинентальных баллистический ракет.

"Запад активно сотрудничал с РФ в космической отрасли. Та же Международная космическая станция (МКС) – совместный проект западных стран и России. До недавнего времени, пока Маск не запустил свои Dragon (пилотируемая версию космического корабля компании SpaceX), Запад был зависим от РФ с точки зрения доставки грузов и новых экипажей на МКС. И пока он полностью не выключит Россию из общих космических проектов, не переключит свои предприятия на удовлетворение потребностей международной космической программы, соответствующие санкции будут вводиться очень осторожно. Иначе это может уничтожить международную космическую программу, в которую вложены миллиарды долларов", – поясняет эксперт.

Но уже сейчас, подчеркивает он, можно сказать, что некоторые санкции против российской ракетной отрасли введены и действуют.

"К примеру, те же полупроводники, микрочипы, новые компьютерные программы, высокотехнологическое оборудование в РФ не поставляются. И это серьезный удар, учитывая, что уровень локализации производства ракетной отрасли в России в последние десятилетия постоянно снижался, тогда как импортные составляющие – увеличивались. Так что вышеназванные ограничения бьют по ракетной отрасли куда больше, чем некие прямые санкции, которые могут быть болезненными и для наших зарубежных партнеров", – заключает Алексей Кущ.

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