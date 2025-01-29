Почему с мобилизацией беда: может ли Запад теперь отказаться поставлять нам оружие

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Кравцев Сергей
В Украине продолжается полномасштабная война, однако вопросы мобилизации не перестают быть актуальными. Почему без усиленной мобилизации нам дальше не обойтись? Действительно ли от пополнения рядов украинских войск зависит готовность партнеров продолжать поставлять оружие Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Radio NV" выразил мнение, что армия состоит из мотивированных и подготовленных людей, которые сейчас необходимы Украине.
Эксперт добавил, что поэтому каждый украинец должен проходить базовую подготовку, уметь обращаться с оружием и иметь начальные знания по тактической медицине.
Военный аналитик, ветеран Евгений Дикий в эфире Вечер.LIVE отметил, что в 2022 году было много желающих воевать, но не хватало оружия. Теперь ситуация противоположная: оружие есть, но готовых воевать становится все меньше.
По мнению эксперта, Запад должен слышать, что у нас есть люди, чтобы воевать. В таком случае партнеры согласуют поставки тяжелого вооружения.
Эксперт добавил, что у Украины есть оружие, техника и боеприпасы, хотя и требует большего вооружения. Впрочем, у нас все меньше людей, кому можно дать это в руки.
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