Почему с мобилизацией беда: может ли Запад теперь отказаться поставлять нам оружие

В Украине продолжается полномасштабная война, однако вопросы мобилизации не перестают быть актуальными. Почему без усиленной мобилизации нам дальше не обойтись? Действительно ли от пополнения рядов украинских войск зависит готовность партнеров продолжать поставлять оружие Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Пушка сама по себе стрелять не будет

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Radio NV" выразил мнение, что армия состоит из мотивированных и подготовленных людей, которые сейчас необходимы Украине.

"Мы можем трижды быть демократической страной, но мы должны осознать простые вещи. Пушка сама по себе стрелять не будет. Самолет сам по себе пускать ракеты и стрелять не будет. Даже автомат сам не будет стрелять. Один из моих знакомых говорит — если у меня есть". два экипажа, зачем мне 10 "леопардов"? Именно поэтому я подчеркиваю, что каждый из нас должно понимать свое место в военной организации государства", — сказал Грабский.

Эксперт добавил, что поэтому каждый украинец должен проходить базовую подготовку, уметь обращаться с оружием и иметь начальные знания по тактической медицине.

"Чтобы заслонить, помочь нашим ребятам на фронте в любой момент. У нас не существует сегодня тыла и враг доказывает это ежедневно. Поэтому усиленная мобилизация является единственным выходом, который обеспечит нам физическое существование", — добавил Грабский.

Партнеры могут дать нам железо только когда увидят устойчивые шеренги ВСУ

Военный аналитик, ветеран Евгений Дикий в эфире Вечер.LIVE отметил, что в 2022 году было много желающих воевать, но не хватало оружия. Теперь ситуация противоположная: оружие есть, но готовых воевать становится все меньше.

По мнению эксперта, Запад должен слышать, что у нас есть люди, чтобы воевать. В таком случае партнеры согласуют поставки тяжелого вооружения.

"Партнеры могут дать нам железо, а если они будут представлять, насколько у нас мало людей... А, кстати, они частично в курсе. Поэтому они как раз и задают часто вопросы: "Ну, стоп, стоп. Вы от нас требуете все больше железа, а кто им воевать будет?". Это с их стороны абсолютно несправедливо. Потому что нам нужно и люди, и железо. И железо – это их ответственность, а люди – наша", — сказал Дикий.

Эксперт добавил, что у Украины есть оружие, техника и боеприпасы, хотя и требует большего вооружения. Впрочем, у нас все меньше людей, кому можно дать это в руки.

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