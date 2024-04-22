Почему россияне в мае будут лезть в ловушку: на какой город РФ может сымитировать наступление

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Кравцев Сергей
С приближением мая-июня усиливаются разговоры о том, что россияне могут пойти в новое наступление. Об этом в последнее время очень много говорят как в западных, так и украинских СМИ. Почему россияне рискуют попасть в ловушку, начав новое массированное наступление на Украину? Следует ли верить разговорам о возможной повторной попытке захвата Харькова? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала "1+1" заявил, что россияне в мае-июне будут лезть в ловушку, потому что ВСУ получат помощь.
Александр Мусиенко отметил, что Россия уже усилила серьезные атаки.
Он отметил, что Россия собирается ускорить и интенсифицировать наступление в середине мая – в конце июня.
При этом Мусиенко предупреждает, что россияне не будут ждать мая и начала июня. Они будут наступать уже сейчас и постепенно усиливать наступление. Однако у Украины уже появляется дополнительная огневая мощь. Выходит, что враг лезет, как в ловушку. Оккупанты это понимают, однако не остановятся.
По его словам, россияне видят, что уже все знают об их намерениях и даже где они намерены наступать – так, в 2022 году перед началом полномасштабного наступления западные медиа сообщили о маршрутах наступления россиян заранее, но оккупанты этих маршрутов не изменили, когда начали наступление .
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале отметил, что российские пропагандисты запустили новое мощное ИПСО о наступлении на Харьков. В то же время, у россиян нет ударных группировок на границе с Харьковской областью.
При этом он напомнил, что группа войск "Север" уже и так третий год находится у границ с Харьковской, Сумской и Черниговской областями. Эксперт отметил, что это объединенная группа войск прикрытия границы, которыми раньше были ГВ "Белгород", "Брянск", "Курск" – их просто объединили.
Коваленко заявил, что россияне могут попытаться сымитировать наступление на Харьков.
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