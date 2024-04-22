Почему россияне в мае будут лезть в ловушку: на какой город РФ может сымитировать наступление

С приближением мая-июня усиливаются разговоры о том, что россияне могут пойти в новое наступление. Об этом в последнее время очень много говорят как в западных, так и украинских СМИ. Почему россияне рискуют попасть в ловушку, начав новое массированное наступление на Украину? Следует ли верить разговорам о возможной повторной попытке захвата Харькова? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россия сейчас наступает так, как мы наступали летом 2023 года

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала "1+1" заявил, что россияне в мае-июне будут лезть в ловушку, потому что ВСУ получат помощь.

Александр Мусиенко отметил, что Россия уже усилила серьезные атаки.

"Они сейчас тоже на грани воюют. Они воюют на грани своих наступательных возможностей. Они используют все", — сказал эксперт.

Он отметил, что Россия собирается ускорить и интенсифицировать наступление в середине мая – в конце июня.

"Посмотрите, как это складывается для нас в календарном плане. Для нас это подходит таким образом, что, в принципе, к тому времени мы должны получить определенную поддержку от Соединенных Штатов. Для нас складывается так, что первые партии снарядов по чешской инициативе тоже должны прибывать. И европейская помощь. В принципе, Россия своих планов уже не изменит. Они уже раскачались и они пойдут", – отметил эксперт.

При этом Мусиенко предупреждает, что россияне не будут ждать мая и начала июня. Они будут наступать уже сейчас и постепенно усиливать наступление. Однако у Украины уже появляется дополнительная огневая мощь. Выходит, что враг лезет, как в ловушку. Оккупанты это понимают, однако не остановятся.

По его словам, россияне видят, что уже все знают об их намерениях и даже где они намерены наступать – так, в 2022 году перед началом полномасштабного наступления западные медиа сообщили о маршрутах наступления россиян заранее, но оккупанты этих маршрутов не изменили, когда начали наступление .

Группировка и близко не та, чтобы начинать наступление на Харьков

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале отметил, что российские пропагандисты запустили новое мощное ИПСО о наступлении на Харьков. В то же время, у россиян нет ударных группировок на границе с Харьковской областью.

"Комбинируя между собой удары по энергетической инфраструктуре, гражданским объектам и распространение панических информационных волн, россияне частично достигли своей цели, но в общем — нет. Теперь же, та часть, подвергшаяся влиянию прошлого раза, оказывается под влиянием панических флюидов в связи с формированием оккупантами группы войск "Север" той же, которая будет размещаться у границы, в том числе и с Харьковской областью", — отметил эксперт.

При этом он напомнил, что группа войск "Север" уже и так третий год находится у границ с Харьковской, Сумской и Черниговской областями. Эксперт отметил, что это объединенная группа войск прикрытия границы, которыми раньше были ГВ "Белгород", "Брянск", "Курск" – их просто объединили.

Коваленко заявил, что россияне могут попытаться сымитировать наступление на Харьков.

"Российские войска попытаются отвлечь Сил обороны Украины от ключевых задач на фронте. Вероятно, целью РФ станет Харьков. Здесь армия РФ попытается провести диверсионные действия отвлекающего характера", — предположил эксперт.

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