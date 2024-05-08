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Почему россияне теперь поддерживают войну Путина: что произошло в РФ

По информации Bloomberg, Путин не испытывает особого давления, россияне смирились с войной РФ против Украины

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Полномасштабное вторжение России в Украину стало частью повседневной жизни многих россиян, опровергая ожидания того, что давление международных санкций и углубление изоляции настроят их против диктатора Владимира Путина. Многие граждане страны-агрессора не протестуют, а сплачиваются вокруг флага. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Почему россияне теперь поддерживают войну Путина: что произошло в РФ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Кремль использует самый большой конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, чтобы изменить Россию, сочетая резкий национализм, включающий мощную смесь советских времен и имперской ностальгии с усилением подавления инакомыслия. В результате Путин сталкивается с небольшим внутренним давлением, направленным на прекращение боевых действий, несмотря на огромные военные потери, которые являются проблемой для американских и европейских союзников Украины, поскольку они стремятся повысить стоимость продления войны, которая продолжается уже третий год для России", – рассказывает агентство.

Bloomberg отмечает, что война проникла во все слои русского общества. Во многих школах дети посылают подарки и письма фронтовикам и должны посещать специальные уроки, на которых учителя доносят до сознания послание Кремля о том, что страна находится в состоянии войны с Западом в Украине и действует, чтобы защитить себя. Кроме того, теле- и радиопередачи наполнены военными темами, изображая борющихся в Украине наследниками поколения, победившего вторжение нацистской Германии в "Великой Отечественной войны", игнорируя тот факт, что ныне агрессором является Россия. Кампании по набору в армию предлагают выгодные бонусы и зарплаты при подписании контракта тем, кто "станет мужем" и вступит в ряды солдат-контрактников.

Опросы показывают, что общественная поддержка Путина остается высокой: по данным мартовского исследования, 87% россиян одобряют его руководство, а 76% поддерживают войну в Украине. 

Агентство констатирует, что война возродила советскую привычку, когда люди сообщали соседям, учителям и коллегам по работе о якобы отсутствии патриотизма, писали заявления властям с призывом к возбуждению уголовных дел. Более того, даже среди российской элиты многие боятся, что их обвинят в нелояльности и привлекут к ответственности, если они скажут что-то о войне и ее последствиях.

Читайте также на портале "Комментарии" — что заявил Путин после "инаугурации": с кем хочет диалог и намерен ли закончить войну в Украине.




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