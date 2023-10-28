Почему россияне прекратили применять авиацию и ракеты Х-101: к чему готовится враг

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Кравцев Сергей
В Украине стало намного меньше воздушных тревог – соответственно оккупационные войска начали существенно экономить дальнобойные ракеты. Почему россияне прекратили применять авиацию и ракеты? Какие объемы производства ракет Россией? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Ракеты. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что оккупанты накапливают ракеты типа Х, скорее всего, чтобы нанести по Украине массированный удар. По состоянию на конец октября у страны-агрессора может быть наготове 180 таких ракет. Следовательно, угроза массированного ракетного удара возрастает в разы.
Также эксперт высказал предположение, почему противник стал меньше использовать дальние бомбардировщики.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем телеграмм-канале отметил, что российский военно-промышленный комплекс может производить ежемесячно: около 60 единиц Х-101/555/55; до 40-45 единиц КРМБ "Калибр"; примерно 12-16 единиц Искандер-М; всего 2-3 единицы Х-47М2 "Кинжал".
При этом он уточнил, что даже при накоплении 200 ракет одновременный пуск всего количества нереален. Потому что в таком случае возникает другая проблема – наличие и функциональные возможности носителей ракет.
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