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Почему россияне прекратили применять авиацию и ракеты Х-101: к чему готовится враг

Вероятно, враг накапливает силы для нанесения ударов по инфраструктуре

сегодня, 11:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине стало намного меньше воздушных тревог – соответственно оккупационные войска начали существенно экономить дальнобойные ракеты. Почему россияне прекратили применять авиацию и ракеты? Какие объемы производства ракет Россией? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Почему россияне прекратили применять авиацию и ракеты Х-101: к чему готовится враг

Ракеты. Фото: из открытых источников

Оккупанты прекратили использование своей дальнобойной авиации и применения ракет Х-101

Военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что оккупанты накапливают ракеты типа Х, скорее всего, чтобы нанести по Украине массированный удар. По состоянию на конец октября у страны-агрессора может быть наготове 180 таких ракет. Следовательно, угроза массированного ракетного удара возрастает в разы.


Также эксперт высказал предположение, почему противник стал меньше использовать дальние бомбардировщики.

"Дальние бомбардировщики не используются сейчас врагом из-за того, что каждое применение этих самолетов уменьшает их ресурс. А новых в РФ не производят. Хотя россияне и утверждают, что они планируют введение в строй новых модернизированных самолетов. Однако это все производится из тех комплектов, которые остались еще по наследству от Советского Союза", — прокомментировал Валерий Рябых.

В России точно не закончились ракеты, оружие постоянно производится

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем телеграмм-канале отметил, что российский военно-промышленный комплекс может производить ежемесячно: около 60 единиц Х-101/555/55; до 40-45 единиц КРМБ "Калибр"; примерно 12-16 единиц Искандер-М; всего 2-3 единицы Х-47М2 "Кинжал".

"Дальнейшее отсутствие пусков основной ударной номенклатуры Х-101/555 и КРМБ "Калибр" лишь убеждает в том, что их процесс накопления проводится основательно, с учетом отсутствия безграничного ресурса средств поражения, который у них был по состоянию на 2022 год", – прокомментировал обозреватель.

При этом он уточнил, что даже при накоплении 200 ракет одновременный пуск всего количества нереален. Потому что в таком случае возникает другая проблема – наличие и функциональные возможности носителей ракет. 

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