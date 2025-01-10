Почему Россия вынуждена сбавить темпы наступления: что происходит на фронте

Ситуация на Востоке, прежде всего, в Донецкой области продолжает оставаться достаточно сложной, ведь россияне продолжают свое наступление. Однако есть ли уже признаки того, что Россия будет вынуждена снизить темпы наступления? .

Наступление России. Фото: из открытых источников

Чтобы поддерживать определенные темпы продвижения, россиянам нужно обеспечивать эти темпы ресурсами

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире Radio NV заявил, что ситуация на линии фронта демонстрирует, что Россия уже вынуждена снизить темпы наступления из-за несостоятельности обеспечить их необходимыми ресурсами, в том числе человеческими.

Сергей Грабский заметил, ситуация в Покровске говорит о том, что противник, несмотря на безумное численное преимущество, не имеет на сегодняшний день достаточно ресурсов для того, чтобы совершить штурм этого населенного пункта.

"И обратите внимание, что при линии фронта в 1200 км мы в основном говорим о Покровско-Кураховском участке и о Курщине. Другие участки фронта не упоминаем ввиду того, что противнику может где-то там удалось вгрызться в нашу линии обороны, но не более того. То есть сейчас мы говорим о том, что из тех 1200 км линии фронта активные боевые действия мы наблюдаем буквально в 3-4 местах. Массированные боевые действия. И на этом все. Это говорит о том, что противник не в состоянии поддерживать темп, который он задал", — отметил полковник.

По словам Грабского, враг вынужден снижать интенсивность боевых действий и в этом бесспорна заслуга Сил обороны Украины, "которые держатся в невероятных условиях" и "делают невозможное", уничтожая противника такими темпами, о которых сегодня известно.

"Чтобы поддерживать определенные темпы продвижения, россиянам надо обеспечивать эти темпы ресурсами. А РФ оказалась в такой ситуации, когда просто физически не способна обеспечить такие темпы. Поэтому она вынуждена уменьшать свои аппетиты по ведению наступательных действий. И я расширил бы этот вопрос. Потери российской армии за 2024 год составляют 423 тыс. личного состава. Российская военная машина не способна обеспечить такие аппетиты, потому что система боевой подготовки может подготовить примерно 320-350 тыс. Это то, на чем мы должны сыграть", – прокомментировал военный эксперт.

Враг уперся в Покровск

Военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Radio NV согласился с тем, что ситуация в Донецкой области, в частности в районе Покровска, остается сложной.

"Враг уперся в Покровск. Он подошел с востока к Покровску на расстояние 7-8 километров еще полгода назад, но дальше продвигаться не смог, потому что там были построены фортификации, мы готовы были давать ему отпор. Поэтому он принял решение обходить Покровск с флангов, чтобы попытаться окружить город. Это Торецкое направление, Кураховское. Это прекрасно видят наши командиры, которые планируют боевые действия", – рассказал эксперт.

Гетман добавил, что россияне продолжают удерживать преимущество в личном составе и технике. Благодаря этому им удается продолжать продвижение.

"Нам приходится отходить с боями. Враг продвигается, но не быстро. Скорость продвижения его уменьшилась уже в этом году, поскольку он несет очень большие потери. Но для того чтобы где-то его остановить, на каком-то участке должно быть соответствующее количество наших сил и средств — людей и техники", – подытожил эксперт.

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