Почему Россия сознательно бьет по жилым кварталам Украины: как этому способствуют США

Последнее время и дня не проходит, чтобы Россия не наносила удары по жилым кварталам, убивая и калеча мирных граждан Украины. О чем говорит такая тактика страны-агрессора? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Противник часто начал применять тактику двойных ударов

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что российские оккупационные войска изменили стратегию ударов по Украине. Если раньше РФ наносила удары дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, то сейчас противник атакует исключительно жилые районы городов.

Эксперт акцентировал, что из-за атак со стороны россиян погибает и получает ранения много гражданских украинцев.

По его словам, прежде всего изменилась тактика атак РФ с применением ударных дронов. Сейчас такие атаки имеют "роевой характер".

"То есть когда сосредотачивается от 10 и более БпЛА, и с потолка в 2-2,5 тыс. км вне зоны досягаемости украинских мобильных групп дроны резко начинают пикировать именно по жилым микрорайонам украинских городов, сводя на нет возможности украинской системы ПВО", – пояснил эксперт.

Он добавил, что противник часто начал применять тактику двойных ударов – сначала атакуются гражданские объекты с максимальным количеством жертв среди мирных украинцев. Когда к ликвидации последствий удара приступают спасатели и медики, РФ наносит новый удар.

Дмитрий Снегирев отметил, что россияне все чаще становятся похожими на откровенных террористов. Россияне пытаются добиться максимального количества жертв не просто среди мирных украинцев, но и среди людей, которые представляют такие важные профессии, как медики, работники ГСЧС и других служб. Все они вовлечены в нейтрализацию российских атак.

Лидер США и российский диктатор спешат к собственным целям и им безразлично на Украину

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба Игорь Романенко в эфире телемарафона высказал мнение, что россияне приступили к военной реализации политического давления на Украину.

Эксперт считает, что новая тактика РФ была одобрена непосредственно РФ и Путиным. При этом нынешнее руководство США лишь наблюдет за таким террором со стороны русских. Более того, американцы совместно давят, чтобы влиять на все дальнейшие шаги в войне в Украине, об этом свидетельствует и сорванная встреча в Лондоне.

"То есть Трамп предварительно, без учета интересов Украины, согласовал с Путиным подходы по остановке ведения боевых действий на линии столкновения, но россиянам оказалось этого мало, и они хотят юридически узаконить Крым, для начала, а дальше уж как пойдет. Для того, чтобы быть более убедительными, и имея "добро" от США, Путин организовал максимально агрессивный удар по Киеву. Это откровенное морально-психологическое давление непосредственно на жителей столицы. Киевляне очень важна категория граждан, на которых хотели бы влиять и россияне, и американцы, чтобы они соглашались на условия Путина и давили на военно-политическое руководство Украины", – считает Романенко.

Эксперт отмечает, что сейчас лидер США и российский диктатор спешат к собственным целям и им безразлично на Украину. Ожесточённые удары оп ряду городов Украины это лишь подтверждают.

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем россияне устроили зверский удар по Украине: изменится ли теперь позиция США.



