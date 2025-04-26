Почему Россия сознательно бьет по жилым кварталам Украины: как этому способствуют США

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Кравцев Сергей
Последнее время и дня не проходит, чтобы Россия не наносила удары по жилым кварталам, убивая и калеча мирных граждан Украины. О чем говорит такая тактика страны-агрессора? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото из открытых источников
Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что российские оккупационные войска изменили стратегию ударов по Украине. Если раньше РФ наносила удары дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, то сейчас противник атакует исключительно жилые районы городов.
Эксперт акцентировал, что из-за атак со стороны россиян погибает и получает ранения много гражданских украинцев.
По его словам, прежде всего изменилась тактика атак РФ с применением ударных дронов. Сейчас такие атаки имеют "роевой характер".
Он добавил, что противник часто начал применять тактику двойных ударов – сначала атакуются гражданские объекты с максимальным количеством жертв среди мирных украинцев. Когда к ликвидации последствий удара приступают спасатели и медики, РФ наносит новый удар.
Дмитрий Снегирев отметил, что россияне все чаще становятся похожими на откровенных террористов. Россияне пытаются добиться максимального количества жертв не просто среди мирных украинцев, но и среди людей, которые представляют такие важные профессии, как медики, работники ГСЧС и других служб. Все они вовлечены в нейтрализацию российских атак.
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба Игорь Романенко в эфире телемарафона высказал мнение, что россияне приступили к военной реализации политического давления на Украину.
Эксперт считает, что новая тактика РФ была одобрена непосредственно РФ и Путиным. При этом нынешнее руководство США лишь наблюдет за таким террором со стороны русских. Более того, американцы совместно давят, чтобы влиять на все дальнейшие шаги в войне в Украине, об этом свидетельствует и сорванная встреча в Лондоне.
Эксперт отмечает, что сейчас лидер США и российский диктатор спешат к собственным целям и им безразлично на Украину. Ожесточённые удары оп ряду городов Украины это лишь подтверждают.
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