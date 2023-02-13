logo

BTC/USD

21847.67

ETH/USD

1519.27

LTC/USD

92.89

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему Россия пойдет в новую атаку без привязки к датам – остался ли еще шанс на переговоры
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Россия пойдет в новую атаку без привязки к датам – остался ли еще шанс на переговоры

Контрнаступление ВСУ неизбежно, учитывая будущие поставки западного вооружения

сегодня, 09:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска постепенно усиливают давление практически по всей линии фронта, пытаясь штурмовать позиции ВСУ. Тем не менее, большинство экспертов считает, что пик наступления еще не наступил. Будет ли Кремль привязываться к каким-то символическим датам, планируя масштабные военные операции в Украине? И может ли в какой-то момент вновь пойти разговор, как со стороны РФ, так и Запада о необходимости садиться за стол переговоров? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось вместе с экспертами.

Почему Россия пойдет в новую атаку без привязки к датам – остался ли еще шанс на переговоры

Российские войска. Фото: из открытых источников

Начиная со середины марта, украинская армия будет получать все больше того, что нам необходимо для контрнаступления

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю" заявил, что много прогнозов, относительно того, что пик российского наступления припадёт к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, то есть, к 24 февраля. Но на самом деле, здесь символизм, который так любят в Кремле, не будет действовать. Эксперт считает, что Россия будет атаковать без привязки к какой-то дате, событию. Причем атаки будут очень массированными и сразу с нескольких направлений.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Владислав Селезнев считает, что успех на поле боя будет за той стороной, которая будет иметь больше человеческого ресурса, современной техники, бронетехники, артиллерии.

По словам Селезнева, в случае, если ВСУ не будут иметь достаточных ресурсов, противостояние будет продолжаться. Если украинская армия будет иметь, чем ответить противнику, ситуация трансформируется в украинское контрнаступление. Все к тому идет, ведь западные союзники Украины предоставят Силам обороны довольно много необходимых средств ведения войны.

Путин одной рукой просит переговоры на российских условиях, а другой рукой продолжает мобилизацию

Политолог Борис Тизенгаузен в интервью УНИАН заявил, что сегодня уже ни Запад, ни Украина, на сам Путин не верят в возможность возобновить дипломатические рычаги для урегулирования конфликта. В Кремле о переговорах говорят лишь для того, чтобы еще выиграть время, перегруппировать войска и лучше подготовиться к новому удару по Украине. Но на Западе на такие уловки российского президента не идут, там все понимают, поэтому Владимир Путин получил обратный эффект в виде усиления военной поддержки Украины, отмечает эксперт.

"Я вижу, что полностью исчезла тема переговоров. Все поняли, что с Путиным разговаривать бесполезно. Путин одной рукой просит переговоры на российских условиях, а другой рукой продолжает мобилизацию и пытается поставить экономику на военные рельсы. Но за океаном же не идиоты сидят. Они видят, что он готовится к наступлению, не прекращает мобилизацию, переговоры нужны только чтобы заболтать", – отметил Борис Тизенгаузен.

Также эксперт уверен, что на следующем заседании контактной группы в формате "Рамштайн" будет обсуждаться передача Украине авиации.

Читайте также на портале "Комментарии" — как Кремль готовит большое наступление на Украину – что стоит ждать в обозримом будущем.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!