Почему Россия пойдет в новую атаку без привязки к датам – остался ли еще шанс на переговоры

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Кравцев Сергей
Российские войска постепенно усиливают давление практически по всей линии фронта, пытаясь штурмовать позиции ВСУ. Тем не менее, большинство экспертов считает, что пик наступления еще не наступил. Будет ли Кремль привязываться к каким-то символическим датам, планируя масштабные военные операции в Украине? И может ли в какой-то момент вновь пойти разговор, как со стороны РФ, так и Запада о необходимости садиться за стол переговоров? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось вместе с экспертами.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю" заявил, что много прогнозов, относительно того, что пик российского наступления припадёт к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, то есть, к 24 февраля. Но на самом деле, здесь символизм, который так любят в Кремле, не будет действовать. Эксперт считает, что Россия будет атаковать без привязки к какой-то дате, событию. Причем атаки будут очень массированными и сразу с нескольких направлений.
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Владислав Селезнев считает, что успех на поле боя будет за той стороной, которая будет иметь больше человеческого ресурса, современной техники, бронетехники, артиллерии.
По словам Селезнева, в случае, если ВСУ не будут иметь достаточных ресурсов, противостояние будет продолжаться. Если украинская армия будет иметь, чем ответить противнику, ситуация трансформируется в украинское контрнаступление. Все к тому идет, ведь западные союзники Украины предоставят Силам обороны довольно много необходимых средств ведения войны.
Политолог Борис Тизенгаузен в интервью УНИАН заявил, что сегодня уже ни Запад, ни Украина, на сам Путин не верят в возможность возобновить дипломатические рычаги для урегулирования конфликта. В Кремле о переговорах говорят лишь для того, чтобы еще выиграть время, перегруппировать войска и лучше подготовиться к новому удару по Украине. Но на Западе на такие уловки российского президента не идут, там все понимают, поэтому Владимир Путин получил обратный эффект в виде усиления военной поддержки Украины, отмечает эксперт.
Также эксперт уверен, что на следующем заседании контактной группы в формате "Рамштайн" будет обсуждаться передача Украине авиации.
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