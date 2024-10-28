Почему россия не сможет без спирта: плюсы атак по вражеским спиртзаводам

Беспилотники атакуют спиртовые заводы в россии. За несколько дней крупные пожары произошли на заводах Нижегородской, Тульской, Тамбовской и Воронежской областях РФ.

Пожар на спиртзаводе в россии. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко объяснил, почему российские спиртовые заводы стали целью беспилотных атак.

"Российская военная авиация не сможет без спирта. От топлива до тормозных систем, от жидкостей для технических нужд, очистки, до антиобледенителей. И это касается как самолетов, так и вертолетов. Это все спирт.

Поэтому удары по спиртзаводам – это удары по российской авиации, чтобы уменьшить их возможности", – отметил офицер.

Отметим, что в воскресенье вечером, 27 октября, в результате атаки беспилотников снова был поражен спиртзавод "Этанол спирт", расположенный в Новохоперске Воронежской области.

Предприятие перед этим уже становилось объектом дроновых ударов этого месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Дроны массово атаковали спиртзаводы в россии

20 октября в россии был атакован крупнейший спиртзавод в Дзержинске Нижегородской области, а в ночь на 22 октября нанесены удары по еще трем спиртзаводам – два в Тульской области и один в Тамбовской.

По сообщению российских губернаторов в ночь на 22 октября были атакованы Ефремовский спиртзавод и спиртзавод в поселке Лужковский Суворовского района Тульской области, расположенные друг от друга на расстоянии 150 километров. Кроме того, еще один завод "Биохим" по производству спирта и других продуктов был атакован в Тамбовской области.