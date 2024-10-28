logo

BTC/USD

68913.34

ETH/USD

2517.81

LTC/USD

70.60

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему россия не сможет без спирта: плюсы атак по вражеским спиртзаводам
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему россия не сможет без спирта: плюсы атак по вражеским спиртзаводам

В россии массово горят спиртовые заводы из-за атаки беспилотниками

сегодня, 15:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Беспилотники атакуют спиртовые заводы в россии. За несколько дней крупные пожары произошли на заводах Нижегородской, Тульской, Тамбовской и Воронежской областях РФ.

Почему россия не сможет без спирта: плюсы атак по вражеским спиртзаводам

Пожар на спиртзаводе в россии. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко объяснил, почему российские спиртовые заводы стали целью беспилотных атак.

"Российская военная авиация не сможет без спирта. От топлива до тормозных систем, от жидкостей для технических нужд, очистки, до антиобледенителей. И это касается как самолетов, так и вертолетов. Это все спирт.

Поэтому удары по спиртзаводам – это удары по российской авиации, чтобы уменьшить их возможности", – отметил офицер.

Отметим, что в воскресенье вечером, 27 октября, в результате атаки беспилотников снова был поражен спиртзавод "Этанол спирт", расположенный в Новохоперске Воронежской области.

Предприятие перед этим уже становилось объектом дроновых ударов этого месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Дроны массово атаковали спиртзаводы в россии

20 октября в россии был атакован крупнейший спиртзавод в Дзержинске Нижегородской области, а в ночь на 22 октября нанесены удары по еще трем спиртзаводам – два в Тульской области и один в Тамбовской.

По сообщению российских губернаторов в ночь на 22 октября были атакованы Ефремовский спиртзавод и спиртзавод в поселке Лужковский Суворовского района Тульской области, расположенные друг от друга на расстоянии 150 километров. Кроме того, еще один завод "Биохим" по производству спирта и других продуктов был атакован в Тамбовской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости