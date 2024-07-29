Почему Россия не атаковала энергосистему Украины зимой, а готовила удары весной

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Slava Kot
Россияне не производили масштабных ударов по энергетическим объектам Украины зимой, чтобы не спровоцировать США на принятие законопроекта о помощи Украине, считает бывшая народная депутат и директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая.
11 апреля Россия уничтожила Трипольскую ТЭС. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Еспресо" Виктория Войцицкая рассказала, почему Россия не совершала массовых ударов по энергосистеме Украины зимой.
Бывший народный депутат считает, что отопительный сезон 2024-2025 года будет сложнее, чем прошлые. По ее словам, Россия продолжает планировать уничтожение энергетических объектов в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Укрэнерго" озвучили несколько сценариев на зиму.
Также "Комментарии" писали, что по данным СМИ, часть украинской энергетики находится в руках россиян.
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