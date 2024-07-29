Почему Россия не атаковала энергосистему Украины зимой, а готовила удары весной

Россияне не производили масштабных ударов по энергетическим объектам Украины зимой, чтобы не спровоцировать США на принятие законопроекта о помощи Украине, считает бывшая народная депутат и директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая.



11 апреля Россия уничтожила Трипольскую ТЭС. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Виктория Войцицкая рассказала, почему Россия не совершала массовых ударов по энергосистеме Украины зимой.

"Зимой 2023-2024 года у нас практически не было обстрелов энергетической системы, и на этот шаг россияне намеренно не шли. Поскольку они прекрасно понимали, что если они начнут уничтожать украинскую энергетику накануне принятия конгрессом США законопроекта о помощи Украине, то эта помощь пришла бы гораздо раньше", — сказала Войцицкая и указала, что атаки россиян начались в марте-апреле.

Бывший народный депутат считает, что отопительный сезон 2024-2025 года будет сложнее, чем прошлые. По ее словам, Россия продолжает планировать уничтожение энергетических объектов в Украине.

"Будет намного сложнее пройти эту зиму. Россияне бьют по объектам, которые генерируют электроэнергию и распределяют ее. Также в последнее время россияне начали применять диверсионные группы в Украине, которые пытаются поджечь и уничтожить оборудование, которое доставляет производимую электроэнергию потребителям. Поэтому россияне точно не оставят саму идею уничтожить нашу энергетическую систему", — сказала Войцицкая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Укрэнерго" озвучили несколько сценариев на зиму.

Также "Комментарии" писали, что по данным СМИ, часть украинской энергетики находится в руках россиян.