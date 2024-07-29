logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему Россия не атаковала энергосистему Украины зимой, а готовила удары весной
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Россия не атаковала энергосистему Украины зимой, а готовила удары весной

Россия не проводила масштабных ударов по украинской энергетике, чтобы в США затягивался процесс принятия помощи Украине.

сегодня, 09:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Россияне не производили масштабных ударов по энергетическим объектам Украины зимой, чтобы не спровоцировать США на принятие законопроекта о помощи Украине, считает бывшая народная депутат и директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая.

Почему Россия не атаковала энергосистему Украины зимой, а готовила удары весной

11 апреля Россия уничтожила Трипольскую ТЭС. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Виктория Войцицкая рассказала, почему Россия не совершала массовых ударов по энергосистеме Украины зимой.

"Зимой 2023-2024 года у нас практически не было обстрелов энергетической системы, и на этот шаг россияне намеренно не шли. Поскольку они прекрасно понимали, что если они начнут уничтожать украинскую энергетику накануне принятия конгрессом США законопроекта о помощи Украине, то эта помощь пришла бы гораздо раньше", — сказала Войцицкая и указала, что атаки россиян начались в марте-апреле.

Бывший народный депутат считает, что отопительный сезон 2024-2025 года будет сложнее, чем прошлые. По ее словам, Россия продолжает планировать уничтожение энергетических объектов в Украине.

"Будет намного сложнее пройти эту зиму. Россияне бьют по объектам, которые генерируют электроэнергию и распределяют ее. Также в последнее время россияне начали применять диверсионные группы в Украине, которые пытаются поджечь и уничтожить оборудование, которое доставляет производимую электроэнергию потребителям. Поэтому россияне точно не оставят саму идею уничтожить нашу энергетическую систему", — сказала Войцицкая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Укрэнерго" озвучили несколько сценариев на зиму.

Также "Комментарии" писали, что по данным СМИ, часть украинской энергетики находится в руках россиян.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости