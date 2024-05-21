Почему РФ перебросила треть бомбардировщиков на аэродром "Оленья": растет ли угроза

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Кравцев Сергей
В последнее время в СМИ появилась информация о том, что Россия сконцентрировала треть своих стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95 на авиабазе "Оленья" (находится в Мурманской области). О чем говорит такой шаг оккупантов? Стоит ли волноваться? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Переброска Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродром "Оленья"
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо" выразил мнение, что противники, скорее всего, опасаются за безопасность своей авиации.
Эксперт обратил внимание, что сведения о чрезмерном скоплении российских бортов удалось получить благодаря спутниковым снимкам, имеющимся в открытом доступе от 15 мая.
Военный аналитик Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона заявил, что Россия могла перебросить свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродром "Оленья" для подготовки к новому массированному удару.
Он также отметил, что РФ способна производить до 2 единиц ракет соответствующих модификаций в сутки и, таким образом, пополнять свои запасы.
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