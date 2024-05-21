Почему РФ перебросила треть бомбардировщиков на аэродром "Оленья": растет ли угроза

В последнее время в СМИ появилась информация о том, что Россия сконцентрировала треть своих стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95 на авиабазе "Оленья" (находится в Мурманской области). О чем говорит такой шаг оккупантов? Стоит ли волноваться? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Переброска Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродром "Оленья"

Россия опасается ударов по своим аэродромам

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо" выразил мнение, что противники, скорее всего, опасаются за безопасность своей авиации.

Эксперт обратил внимание, что сведения о чрезмерном скоплении российских бортов удалось получить благодаря спутниковым снимкам, имеющимся в открытом доступе от 15 мая.

"...Это фактически говорит о том, что Россия опасается приближать свои стратегические бомбардировщики к каким-то другим аэропортам, учитывая возможности нашей беспилотной авиации, которые существенно выросли...", — добавил аналитик.

Россияне будут использовать комбинированные удары по нашей энергетической системе

Военный аналитик Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона заявил, что Россия могла перебросить свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродром "Оленья" для подготовки к новому массированному удару.

"К сожалению, россияне никак не отказались от общего своего плана — нанесения ракетных ударов по нашей энергетической системе. Поэтому в течение полутора — двух с половиной недель они будут наносить эти ракетные удары с использованием как авиационной компоненты, если мы говорим о ТУ-95 — это ракеты Х-101, Х-55. И если мы говорим о ТУ-22М3, то это ракеты Х-22 или Х-32", – считает Коваленко.

Он также отметил, что РФ способна производить до 2 единиц ракет соответствующих модификаций в сутки и, таким образом, пополнять свои запасы.

"Они (россияне – ред.) будут использовать комбинированные удары по нашей энергетической системе. Поэтому эти опрокидывания могут быть связаны с тем, чтобы подготовить соответствующую классификацию пусковых, для подготовки их средств поражения к следующей волне ударов. Это может быть до 30-40 ракет этой компоненты использованы против Украины", – рассказал Коваленко.

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