Почему РФ обстреливает гражданские объекты: что наконец-то стоит понять украинцам

Россияне сознательно обстреливают гражданские объекты в Украине. Поэтому не стоит надеяться, что можно международными соглашениями убедить их не делать этого, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россия не прекратит обстрелы гражданских объектов. Фото из открытых источников

"Обстрелы гражданских объектов россиянами – это всегда спланированные "опперации". Вовсе не как ответ на что-то, а как целенаправленный террор, устрашение обычного населения и создание напряжения в обществе. Чтобы мы не делали, какую тактику не использовали в войне – это будет происходить, пока существует РФ. Почему до сих пор не все украинцы это понимают, мне сложно объяснить", – заявил Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, абсолютно любые примирения и умиротворения врага – путь к поражению.

"Невозможно договориться с больными и неадекватными. Такой враг – это факт. Может и приятно думать, что какая-нибудь международная встреча или договор принесут мир, но это вредно. Потому что отвлекает от основного – от необходимости консолидироваться, готовиться и становиться сильнее", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России планировала начать новую атаку на Украину из Курской области до того, как ВСУ начали свое наступление на российской территории, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, операцию "Курск" можно назвать успешной. "Операция уменьшила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы испытываем каждый день", — заявил Александр Сырский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоназначенный министр культуры Николай Точицкий заявил, что правительство не будет закрывать телемарафон. При этом он отметил, что готов выслушать предложения по улучшению работы марафона. "По марафону, он был, есть и будет. Нужно искать форму, чтобы была заинтересованность в общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. Это так же важно доносить единым голосом то, что происходит на фронте. Если будут определенные вопросы, что именно не нравится, так что я готов буду с вами на эту тему пообщаться", — сказал он.

