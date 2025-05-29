Почему РФ и Беларусь неожиданно сократили военные учения: в США знают ответ

Россия и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений "Запад-2025", которые были запланированы на осень. Это связано с войной РФ против Украины. К такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Военные учения РФ и Беларуси. Фото: из открытых источников

Американские эксперты считают, что РФ и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений и перенесли основной маневр подальше от западных границ Беларуси, скорее всего, для того, чтобы создать видимость сотрудничества и отвлечь внимание от ограниченного военного потенциала России за пределами фронта в Украине.

В ISW отмечают, что Беларусь не смогла бы принять это решение без указаний из Кремля.

В отчете говорится, что белорусские чиновники ранее утверждали, что в учениях "Запад-2025" примут участие не менее 13 тысяч военнослужащих. Аналитики допускают, что России и Беларуси, вероятно, пришлось сократить совместные учения, поскольку большинство сил воюют в Украине.

ISW наблюдали за подразделениями 1-й гвардейской танковой армии России (Московский военный округ), 20-й общевойсковой армии и 6-й ВДА (Ленинградский военный округ), а также примерно 4 тысячами военнослужащих Воздушно-десантных сил, в частности из 7-й, 76-й, 98-й и 106-й дивизий, которые принимали участие в совместных учениях "Запад-2021". Значительная часть этих формирований сейчас воюют против Украины.

В Институте изучения войны напомнили, что путинские чиновники неожиданно отменили учения "Запад-2023". Скорее всего такое решение продиктовано тем, что России очень нужны люди и техника именно в войне против Украины.

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