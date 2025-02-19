Почему разговоры о миротворцах только вредят Украине: кто должен принять решение

В последнее время вновь активизировались разговоры об иностранных миротворческих войсках в Украине. Стоит ли их воспринимать серьезно? Почему разговоры о миротворцах пока только вредят украинцам? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Миротворцы. Фото из открытых источников

В большинстве миротворческих операций основная часть континента – это авиационный или артиллерийский комплекс

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Radio NV" высказал мнение, что возможность введения западных миротворцев в Украину маловероятна.

"Я очень скептически отношусь к идее миротворцев на территории Украины по некоторым причинам. Прежде всего, зная историю этих миротворческих операций. Все, кто говорит, что они готовы отправить своих миротворцев в Украину, я имею в виду Британию, еще некоторые страны. Но они говорят, что не на линию соприкосновения, то есть на территорию Украины. Основная функция миротворцев — это возможность нанести ответный удар. На случай, если одна из сторон нарушит договоренности", — сказал Жирохов.

Эксперт пояснил, что в большинстве миротворческих операций основная часть континента – это авиационный или артиллерийский комплекс. Они должны наносить поражение по стороне, которая нарушила договоренности.

"В случае бывшей Югославии это была мощная авиационная группировка, артиллерия. Которая в любой момент могла нанести удар по сербам. Вспомним наших миротворцев в Африке, это прежде всего были ударные вертолеты Ми-24. Которые были основой любого миротворческого комплекса. Я не думаю, что европейцы сейчас готовы наносить огневое поражение россиянам, если они не выполнят условия или в какой-то момент захотят провести локальное наступление и тому подобное. Поэтому эти политические разговоры надо слушать, анализировать. Но вряд ли это дойдет до практического использования", — добавил Жирохов.

Решение о привлечении миротворцев должно быть принято всеми сторонами конфликта

Полковник запаса, участник миротворческих миссий, военный эксперт Сергей Грабский в интервью Украинскому радио заявил, что говорить об иностранных миротворческих войсках в Украине еще рано, потому что не понятны "очертания этой операции" и за что миротворцы будут отвечать.

"Меня очень удивляют такие разговоры, потому что решение о привлечении миротворцев должно быть принято всеми сторонами конфликта. Вопрос: присутствовала ли Россия вообще на Мюнхенской конференции? Выразила ли она хотя бы потенциальное согласие с тем, чтобы какие-то миротворцы — не обязательно европейские — были развернуты неизвестно где?", – задается вопросом эксперт.

По его оценке, "мы говорим только о наших желаниях, не согласовывая эти вопросы с другой стороной".

"Представим себе, что миротворческие или стабилизационные силы, силы сдерживания будут переброшены в зону боевых действий или вблизи нее. Что будет, если на них нападут российские войска? Как они будут реагировать? Какие их задачи", — подчеркнул Сергей Грабский.

Несмотря на все, считает полковник запаса, поднимать вопрос миротворцев нужно, "ведь подготовка миротворческой операции в целом длится достаточно долго — от полугода до года".

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