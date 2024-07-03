Почему ПВО пропустила болезненную оплеуху: что могли поразить оккупанты на аэродроме в Миргороде

Россия нанесла ракетный удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области. По информации издания Forbes, в результате удара были уничтожены два самолета Су-27, которые якобы стояли "под открытым небом". Украина официально не комментировала этот ракетный удар. Почему наша ПВО не сбила разведывательный дрон? Что могли поразить оккупанты на аэродроме в Миргороде? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Су-27 – истребитель ВСУ. Фото: из открытых источников

То, что они достали Миргород – это немного впечатляет

Авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире "Радио NV" заявил, что украинская система ПВО должна была сбить разведывательный дрон, которым Россия нацелила ракету на военный аэродром в Миргороде. Есть много вопросов, почему так не произошло.

"То, что они (россияне – ред.) достали до Миргорода — это немножко поражает. Слишком глубоко в тылу. Ведь наша ПВО должна была этот беспилотник сбить. Хотя бы обнаружить его, поднять истребители и сбить. К сожалению, этого не произошло. Из этой ситуации будут сделаны выводы и я думаю, что подобные операции повторяться не будут. А в целом, это большая опасность, когда на такое расстояние заходят российские беспилотники и еще и имеют возможность снять результаты удара", — сказал Романенко.

Он добавил, что благодаря разведывательному БПЛА Россия имела возможность не только подтвердить поражение украинской авиации, но и узнать уровень повреждения самолетов или даже скорректировать еще один удар.

"Одно дело, когда просто стреляют по площади, а другое, когда ты имеешь возможность корректировать огонь. То есть пустили ракету, посмотрели куда попали и с беспилотника моментально внесли коррективы. Там минут 20 надо для "Искандера", чтобы изменить координаты цели. И собственно корректировка и фиксация результата удара — это два наиболее опасных момента подобных обстрелов. И таких прецендентов в дальнейшем не должно быть", — добавил Романенко.

Есть вопросы о возможном поражении самолетов

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV заявил, что россияне могли поразить макет или бездействующие самолеты, которые стояли там в течение длительного времени во время атаки на аэродром в Миргороде.

"Есть вопрос о возможном поражении самолетов. Но это может быть либо макет, либо бездействующие самолеты, которые стояли долгое время или передислоцировали именно для таких решений, чтобы враг мог целить по макетам или воображаемым боевым целям. Поэтому давайте не слушать российскую пропаганду, которая будет сейчас активно прыгать и на радостях рассказывать, что они "уничтожили 18 истребителей", будь то F-16 или F-35", — отметил эксперт.

По словам Храпчинского, российские оккупанты каждый месяц бьют по украинским аэродромам, инфраструктурным объектам, которые вовлечены в украинскую авиацию, а "мы умудряемся" не терять большое количество такой техники.

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