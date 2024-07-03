Почему ПВО пропустила болезненную оплеуху: что могли поразить оккупанты на аэродроме в Миргороде

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Кравцев Сергей
Россия нанесла ракетный удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области. По информации издания Forbes, в результате удара были уничтожены два самолета Су-27, которые якобы стояли "под открытым небом". Украина официально не комментировала этот ракетный удар. Почему наша ПВО не сбила разведывательный дрон? Что могли поразить оккупанты на аэродроме в Миргороде? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Су-27 – истребитель ВСУ. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире "Радио NV" заявил, что украинская система ПВО должна была сбить разведывательный дрон, которым Россия нацелила ракету на военный аэродром в Миргороде. Есть много вопросов, почему так не произошло.
Он добавил, что благодаря разведывательному БПЛА Россия имела возможность не только подтвердить поражение украинской авиации, но и узнать уровень повреждения самолетов или даже скорректировать еще один удар.
Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV заявил, что россияне могли поразить макет или бездействующие самолеты, которые стояли там в течение длительного времени во время атаки на аэродром в Миргороде.
По словам Храпчинского, российские оккупанты каждый месяц бьют по украинским аэродромам, инфраструктурным объектам, которые вовлечены в украинскую авиацию, а "мы умудряемся" не терять большое количество такой техники.
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