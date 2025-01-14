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Почему Путину продавать нефть станет невыгодно: в ЕС выступили с новой инициативой

Высокая представительница Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас поддержала снижение ценового потолка на российскую нефть

сегодня, 15:33
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Кравцев Сергей

Союзники Украины должны работать над снижением предельной цены на российскую нефть, чтобы лишить Кремль доходов для ведения войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает "Bloomberg".

Почему Путину продавать нефть станет невыгодно: в ЕС выступили с новой инициативой

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Я действительно настаиваю на снижении (потолка, — ред.), потому что он имеет очевидный эффект", — сказала Каллас.

По ее словам, Россия испытывает трудности, потому что ее национальный фонд истощен, и они не получают тех же доходов, что и от нефти и газа.

"Но все еще есть меры, которые мы можем использовать. Определенно, странам нужно обсудить это", — добавила она.

Страны "Большой семерки" изучают способы ужесточения ценового предела на российскую нефть, поскольку они хотят лишить Москву способности финансировать свою войну против Украины.

Рассматриваемые варианты варьируются от фактической замены механизма полным запретом на переработку российской сырой нефти до снижения ценового порога с нынешних 60 долларов до примерно 40 долларов, заявили источники говорят, что пока нет консенсуса о том, как двигаться дальше.

Напомним, шесть стран ЕС призвали Европейскую комиссию снизить установленный странами G7 предельный уровень цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

Ценовой предел для стран G7 был установлен на уровне 60 долларов за баррель российской сырой нефти, а для нефтепродуктов — на уровне максимум 100 долларов за баррель для премиальных нефтепродуктов и 45 долларов за баррель для других нефтепродуктов.

Эти максимальные цены не менялись с декабря 2022 года и февраля 2023 года, когда они были введены, тогда как цены на российскую сырую нефть на рынке в среднем были ниже этого уровня в 2023 и 2024 годах.

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