Почему Путин сменил позицию и отказывается от своего ультиматума по переговорам с Украиной

Владимир Путин в июне поставил Украине ультиматум по поводу начала переговоров. Российский диктатор заявил, что Украина должна отдать России четыре области и отказаться от НАТО. Однако после боев в Курской области глава Кремля сменил позицию и заявил о полном отказе от переговоров с Украиной. Старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков объясняет, почему Путин изменил свою риторику.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Николай Белесков во время разговора с Максом Щербиной на Youtube-канале "Телевидение Торонто" рассказал, что Путин отказывается от своего ультиматума о готовности к переговорам по заморозке войны на линии боевых действий, ведь Курская область оказалась под контролем Украины.

"Если Россия великое государство, то она не должна терять свои территории. Если она теряет свои территории, то это уже не великое государство. Конечно, как минимум на уровне риторики, на уровне восприятия, после того, что мы имеем определенный контроль над российскими территориями, российскому руководству будет сложно говорить: "Давайте замораживать линию фронта"", — рассказал Белесков.

По словам Белескова, украинская военная операция заставит россиян перебросить как минимум соизмеримое количество своих войск на территорию Курщины, чтобы остановить продвижение Украины. Однако, если Путин хочет вернуть Курскую область под свой контроль, то Россия должна привлечь в 3-4 раза больше сил, чем Украина.

Аналитик также указывает, что Украина, вероятно, выполнила свою первоначальную задачу в Курской области и не будет осуществлять наступление на Курскую АЭС.

"Я думаю, у нас стояла задача создать определенное вклинение. Вклинение, которое стоило бы внимания всего мира. В идеале, конечно, для усиления позиций контроль над Курской АЭС и торг на ЗАЭС был бы целесообразным. Но мне кажется наши силы обороны сделали максимум – создали серьезное вклинение, но не такого масштаба, который затрагивал бы Курскую АЭС", — считает Белесков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Путин говорит о невозможности переговоров с Украиной из-за боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, пойдет ли Путин на переговоры по обмену территориями между Украиной и Россией.