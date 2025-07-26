Почему Путин не настроен заканчивать войну: какие есть 4 варианта

Несмотря на продолжение летнего наступления, об окончании войны в Украине говорить слишком рано. Почему Путин не настроен заканчивать войну? Какие есть варианты окончания войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Сейчас ситуация еще сложнее, чем была в 2014-2015 годах

Политолог Владимир Фесенко в интервью "ТСН" заявил, что у него нет однозначного и простого ответа, почему Владимир Путин не хочет заканчивать войну.

"Я думаю, что однозначного ответа нет и у Путина. Как это ни парадоксально. Это ситуация, которая известна в психологии, как такая, когда легче что-то начать, чем закончить", — говорит Фесенко.

Эксперт продолжает, последствия все равно будут. Именно вероятность последствий создает цепную реакцию, подталкивает продолжать преступную деятельность. В данном случае похожая история. Когда Путин начинал, он считал, что все скоро закончится. Именно поэтому он назвал это "специальной военной операцией". Никто не думал, в том числе и Путин, что все затянется на годы. Он сейчас оказался в определенной ловушке.

По мнению Владимира Фесенко, глубину этой ловушки усилило решение Путина об аннексии части четырех оккупированных регионов Украины.

"Аннексия части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей еще больше обострила проблему, потому как резко сузила возможности для компромиссов. После этого решения компромисс невозможен", — считает политолог.

Сейчас, по его словам, ситуация еще сложнее. Если в 2014-2015 годах Путин хотя бы пошел на Минские соглашения – это был условный, формализованный компромисс, то сегодня выйти на компромисс практически невозможно. Единственный компромисс – это прекращение огня по линии фронта. Возможно, Путин до этого дозреет.

Теоретическая возможность прекращения войны может появиться в конце этого года или в начале следующего

Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью "ТСН" отметил, что он видит четыре варианта окончания войны

"Первый: поражение одной из сторон. Это не наш вариант и пока не российский", — уверен Александр Хара.

По его словам, второй вариант – это компромисс, когда стороны договариваются по поводу чего-то, что будет выгодно поддерживать обеим сторонам. Это не в нашем случае.

Третий вариант: одна из сторон понимает, что продолжение конфликта не принесет желаемого результата, а ресурсы тратятся. Но для Путина война – это выживание его режима, достижение геополитической роли. Из-за этого он готов уничтожать еще больше россиян, сделать Россию еще более зависимой от Китая.

Четвертый вариант: невозможность дальнейшего ведения войны. Например, из-за нехватки живой силы и техники, из-за экономических проблем, политической нестабильности. Например, когда Путин поймет, что дела плохи и нужно заканчивать. Это будет завершение войны на определенное время, пока он будет концентрировать ресурсы.

"Поэтому я осторожен в оценках. Теоретическая возможность может появиться в конце этого года или в начале следующего в условиях плохой экономики в России, в условиях, когда станет невозможным генерировать большие силы и средства", — высказался эксперт.

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