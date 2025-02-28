Почему Путин наконец-то пошел на переговоры по Украине: названа причина

России скоро будет тяжело финансировать полномасштабную войну против Украины. Передышка – именно то, чего ищет российский правитель Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке для Politico написала старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре.

Путин притворяется, что экономика России в порядке, но это не так. Фото: пресс-служба Кремля

Она указывает, что президент США Дональд Трамп уже не раз говорил о возможной встрече с Путиным в ближайшее время.

"За три года конфликта Путин показал миру, что ему безразлично кровопролитие. И если его целью было установить в Киеве дружественное к России правительство, то он все еще далек от ее достижения. Однако есть и третья, менее исследованная гипотеза, объясняющая, почему российский президент может наконец-то сесть за стол переговоров: Москва может в скором времени столкнуться с проблемой финансирования войны", – подчеркнула Демаре.

По ее словам, из-за западных санкций, которые ограничивают возможности Москвы выходить на международные рынки заимствований, Кремль имеет ограниченное пространство для маневра в финансировании своего небольшого, но, тем не менее, реального бюджетного дефицита.

"Поскольку внешний долг не рассматривался, первоначальный "план Б" Москвы заключался в том, чтобы заставить российские банки покупать суверенные долговые обязательства. Эта стратегия достаточно хорошо работала в 2022-м и 2023 году, но в прошлом году в ней стали появляться трещины. Столкнувшись с конкурентным давлением Кремля, потребовавшего предоставить сотни миллиардов дешевых кредитов оборонным фирмам, а также приобрести огромное количество суверенных облигаций, банки оказались в столь затруднительном положении, что теперь не желают брать на себя еще больше долгов", – подчеркнула сотрудница Евросовета.

Так, в конце прошлого года Кремль был вынужден отменить несколько аукционов по размещению внутреннего долга из-за отсутствия покупателей, добавила Демаре.

В итоге Москва перешла к "плану С" – использованию резервов российского Фонда национального благосостояния. И успешно его "проела".

"В начале 2022 года ликвидная часть этих резервов составляла почти 10 трлн руб. (около $110 млрд) и поначалу выглядела достаточной для покрытия дефицита бюджета, вызванного войной, в течение нескольких лет. Однако даже самые большие сбережения со временем иссякают, и через три года конфликта ликвидные резервы ФНБ уже сократились примерно на 60%", – сообщила Демаре.

Она отметила, что в январе месячный дефицит бюджета РФ был примерно на 45% выше годового целевого показателя на 2025 год.

"Если бюджетные расходы останутся на январском уровне в течение всего года, резервы ФНБ могут исчезнуть всего за три месяца. И даже если этого не произойдет – что более вероятно – 2025 год, вероятно, будет последним годом, когда Москва сможет полностью покрыть свой фискальный дефицит за счет этих сбережений", – указала старший научный сотрудник Европейского совета.

По словам Демаре, в условиях, когда российские банки захлебываются от долгов, суверенный дефолт вполне может спровоцировать полномасштабный финансовый кризис, а если это произойдет, Кремлю будет сложно поддерживать свой банковский сектор.

Поскольку резервы ФНБ иссякают, то не останется никаких средств для проведения рекапитализации.

"Карточный домик, в который превратилась российская экономика, быстро начнет шататься. У Кремля нет плана D для финансирования бюджетного дефицита, что ставит под сомнение его способность финансировать войну. С этой точки зрения, фискальная передышка может быть тем, к чему действительно стремится Путин в переговорах с США – то ли путем ослабления санкций (например, ослабления американских ограничений на возможность России размещать внешний долг), то ли из-за паузы в конфликте (что позволило бы Москве пополнить свою казну за счет сокращения оборонных расходов)", – считает Демаре.

Она напомнила, что еще в сентябре прошлого года начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что увязнув в экономических проблемах, Москва попытается форсировать завершение войны в 2025 году.

"Сейчас эти слова могут оказаться пророческими. Причина, почему Путин наконец-то может быть готов к переговорам, кажется удивительно простой – он хочет избежать унизительного банкротства", – резюмировала Демаре.

"Комментарии" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский разделяет стремление президента США Дональда Трампа закончить войну как можно быстрее, но предсказывает проблемы из-за позиции российского правителя Владимира Путина.

"Я понимаю президента Трампа: он хочет сделать это быстро, но это, знаете, не диалог с кем-то. То есть у него будет много проблем с Путиным, потому что он не хочет заканчивать войну", — сказал Зеленский 26 февраля.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill.

Читайте также на "Комментариях" - начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Украина хочет мира, России нужна тактическая передышка, при этом в одностороннем порядке прекратить войну невозможно. Об этом пишет 23 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление разведчика во время Форума "Украина. Год 2025".

"Как минимум РФ нужна передышка, остановка огня, ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая — большая финансовая цена для РФ", — пояснил он.

При этом уточнение, когда именно это может произойти, Буданов назвал "интересным вопросом".