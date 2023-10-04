Почему Путин надеется на «вечную войну» против Украины – в чем опасность для РФ

Если год назад говорили о том, что в 2023-м году должен наступить перелом в войне, то полгода назад активно раскручивали тезис об украинском контрнаступлении, которое может помочь Украине не только выйти к своим законным границам, но и завершить войну. Теперь же осторожно заявляют, что война затягивается и Кремль делает ставку на длительную войну на истощение. Безопасно ли для самой России вступать в затяжную войну? Почему Путин на такой сценарий делает ставку? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Все указывает, что россиянам уже не хватает технической компоненты, а без нее они не смогут воевать

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "УНИАН" рассказал, что российское руководство действительно ориентируется на максимальное затягивание войны против Украины, но его армии такие события совсем не выгодны.

"Да, они могут набирать людей. Человеческий ресурс у них есть. Однако, что делать с техникой? У них техники становится все меньше и меньше, качество техники ухудшается, и именно в этом минус их игры в долгую. Возможно, им человеческого ресурса и хватит. Но это ничто, если нет поддержки технической и технологической компоненты", — заявил эксперт.

Коваленко обратил внимание, что россияне все чаще отправляют на фронт старые образцы техники, как те же гаубицы Д-1 1943 года, Д-44 1944 года, танки Т-54, Т-55 и многое другое. Кроме того, оккупанты пытаются компенсировать недостаток огневого потенциала, устанавливая на МТЛБ (советский многоцелевой транспортер-тягач) флотские средства поражения: либо бомбометы, либо реактивные системы залпового огня морского типа.

Российский ВПК не способен производить необходимое количество технических решений, чтобы удовлетворить фронт, уверен эксперт.

Путин сравнивает войну против Украины с "решающей битвой"

Британский политолог и исполнительный директор консалтинговой компании Mayak Intelligence Марк Галеотти в интервью "CNN" высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин считает самым приемлемым для себя в нынешней ситуации – "вечную войну" против Украины.

Эксперт обратил внимание, что Путин часто сравнивает войну против Украины с "решающей битвой", что приводит к мысли, что он действительно воспринимает себя главнокомандующим в экзистенциальной войне с Западом.

Марк Галеотти считает, что Путин вообще не обращает внимание на потери в войне, а также на удары по российской экономике. Для него главное – сохранить контроль над россиянами, а это он сможет сделать только при долгосрочной войне с Украиной. Это позволит диктатору масштабировать свои репрессии.

"Для него (Ред. – Путина) это возможность. Поскольку вечная война становится организационным принципом "позднего путинизма", она оправдывает – даже требует – усиления репрессий, необходимых Путину, чтобы сохранить свой контроль над нацией", – констатировал Галеотти.

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