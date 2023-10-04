Почему Путин надеется на «вечную войну» против Украины – в чем опасность для РФ

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Кравцев Сергей
Если год назад говорили о том, что в 2023-м году должен наступить перелом в войне, то полгода назад активно раскручивали тезис об украинском контрнаступлении, которое может помочь Украине не только выйти к своим законным границам, но и завершить войну. Теперь же осторожно заявляют, что война затягивается и Кремль делает ставку на длительную войну на истощение. Безопасно ли для самой России вступать в затяжную войну? Почему Путин на такой сценарий делает ставку? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "УНИАН" рассказал, что российское руководство действительно ориентируется на максимальное затягивание войны против Украины, но его армии такие события совсем не выгодны.
Коваленко обратил внимание, что россияне все чаще отправляют на фронт старые образцы техники, как те же гаубицы Д-1 1943 года, Д-44 1944 года, танки Т-54, Т-55 и многое другое. Кроме того, оккупанты пытаются компенсировать недостаток огневого потенциала, устанавливая на МТЛБ (советский многоцелевой транспортер-тягач) флотские средства поражения: либо бомбометы, либо реактивные системы залпового огня морского типа.
Российский ВПК не способен производить необходимое количество технических решений, чтобы удовлетворить фронт, уверен эксперт.
Британский политолог и исполнительный директор консалтинговой компании Mayak Intelligence Марк Галеотти в интервью "CNN" высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин считает самым приемлемым для себя в нынешней ситуации – "вечную войну" против Украины.
Эксперт обратил внимание, что Путин часто сравнивает войну против Украины с "решающей битвой", что приводит к мысли, что он действительно воспринимает себя главнокомандующим в экзистенциальной войне с Западом.
Марк Галеотти считает, что Путин вообще не обращает внимание на потери в войне, а также на удары по российской экономике. Для него главное – сохранить контроль над россиянами, а это он сможет сделать только при долгосрочной войне с Украиной. Это позволит диктатору масштабировать свои репрессии.
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