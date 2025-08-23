Почему Путин на самом деле не хочет встречаться с Зеленским: в США дали ответ

В Кремле всеми возможными способами дают понять о том, что российский диктатор Владимир Путин не хочет проводить двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министра иностранных дел РФ Сергей Лавров за последние дни это неоднократно подтвердил. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики напомнили, что Лавров заявил, что кремлевский правитель встретится с президентом Украины, только "когда повестка дня для саммита будет готова", впрочем, сказал он, "эта повестка дня вообще не готова".

При этом эксперты отмечают, что Кремль неоднократно использовал Лаврова для уточнения своей позиции, и его интервью американскому СМИ и на этот раз, вероятно, имеет целью прояснить эту позицию западной аудитории.

По мнению экспертов ISW, путинский режим, скорее всего, считает, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского может подорвать внутриполитическое оправдание Путиным войны России в Украине. При этом они ссылаются на собеседников в Кремле российского оппозиционного издания "Верстка". Последнее 22 августа сообщило, что Путин и его советники боятся репутационных последствий в результате встречи с Зеленским.

"Источник, который работает с внутриполитическими проектами Кремля, заявил, что заявление помощника президента Кремля Юрия Ушакова от 18 августа о "повышении уровня" делегаций на переговорах "больше похоже на вежливый отказ" от предложенной встречи Путина и Зеленского", — говорится в отчете.

Аналитики ISW констатировали, что российские власти надеются найти баланс между тем, чтобы удовлетворить внутреннюю аудиторию, которая готова принять только полную победу России, и предотвращением дальнейших санкций США, которые могут серьезно подорвать способность России поддерживать свои дальнейшие военные действия.

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем РФ атаковала завод американской компании в Мукачево: в США раскрыли намерения Кремля.



