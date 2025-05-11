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Почему Путин хочет переговоры 15 мая: стала известна тревожная для Украины причина

Путин не требует переговоры немедленно, поскольку он уже запланировала серию ударов против Украины

сегодня, 08:21 comments2796
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин на ночной пресс-конференции официально отказался от 30-дневного перемирия. В то же время он предложил провести прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле 15 мая.

Почему Путин хочет переговоры 15 мая: стала известна тревожная для Украины причина

Удар Орешником

Как считает российский оппозиционный журналист Иван Яковина в этом случае не идет даже речи о какой-то уступке со стороны Путина, как некоторые могут подумать.

"Нет, это полная х*рня, фуфло, дымовая завеса, прикрытие для продолжения боевых действий", — считает Яковина.

По его мнению, теперь очень важно, чтобы Европейский союз и США не дали Путину эту историю с "переговорами" выкрутить и начать ее обсуждать.

Яковина убежден, что Запад должен как можно скорее ввести против РФ жесточайшие санкции с возможностью их отмены только после установления прочного перемирия.

"Кстати, Путин предложил начать "переговоры" с 15 мая. Почему не сразу? Потому, что на 12-13 у него запланирован массированный удар баллистическими ракетами. Хочет запугать", — считает Яковина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что появилась информация о закрытии полигона Капустин Яр для полетов с 12 по 13 мая. Это сразу связали с высокой вероятностью запуска новой баллистической ракеты Орешник, которую Россия использует именно из этого полигона. Как отметил военный эксперт Игорь Романенко, Россия уже дважды применила баллистическую ракету "Орешник" для атаки на Украину. Оба пуска имели экспериментальный характер.

Как говорит эксперт, Путин сейчас в сложной ситуации. С одной стороны, он подготовил не только "Орешник", а самолеты стратегические авиации, вышли корабли, то есть он продолжает готовиться нанести массированный удар. Но в этом случае он разрушит все пути к установлению мира.




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Источник: https://www.facebook.com/yakovina.ivan/posts/pfbid0hTwR7CkJsN5uG4CYpsnvKL6Nk2nNRtJvvBPdk6KVPqQhK1xrZHADHMgKf9Z6c2Awl?locale=ru_RU
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