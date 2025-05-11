В Кремле подготовили для удара по Украине не только «Орешник»: детали

Появилась информация о закрытии полигона Капустин Яр для полетов с 12 по 13 мая. Это сразу связали с высокой вероятностью запуска новой баллистической ракеты Орешник, которую Россия использует именно из этого полигона.

Удар Орешником

Как отметил военный эксперт Игорь Романенко, Россия уже дважды применила баллистическую ракету "Орешник" для атаки на Украину. Оба пуска имели экспериментальный характер.

По его словам, первый запуск состоялся в ноябре 2024 года по Днепру, однако ракета не содержала взрывчатки. Второй пуск завершился неудачно – ракета не достигла цели. По словам Романенко, "Орешник" — баллистическая ракета среднего радиуса действия (5-6 тысяч километров), состоящая из элементов межконтинентальных баллистических ракет.

Эксперт подчеркнул, что эта ракета пока находится на экспериментальной стадии. Однако аналитики рассматривают ее не только как военный, но и дипломатический инструмент. Романенко отмечает, что кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно использовал заявления о "перемирии" как пропагандистский ход, в частности, перед парадом ко Дню победы, чтобы создать иллюзию гуманитарного жеста.

По его словам, сейчас Украина предлагает 30-дневное перемирие, что значительно усложняет позицию Путина. Эксперт подчеркнул, что эта инициатива выбивает доводы из рук российского диктатора, который теперь не сможет обвинить Киев в отказе от договоренностей. Позицию Украины поддерживают как США, так и европейские лидеры, требующие прекращения огня в месяц и готовы оказывать дополнительную военную и финансовую поддержку.

Впрочем, несмотря на политическое давление, Россия продолжает готовиться к массированному удару.

"Путин сейчас в сложной ситуации. С одной стороны, он подготовил не только "Орешник", а самолеты стратегические авиации, вышли корабли, то есть он продолжает готовиться нанести массированный удар. Но так разрушит все рисовавшие подходы", — подчеркнул Романенко.

Очевидно, говорит эксперт, что ядерного оружия не будет. Сам диктатор признал, что для решения этого вопроса хватит того вооружения, которое есть. Поэтому следующие дни будут иметь принципиальное значение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ собирается ударить по Киеву "Орешником".



