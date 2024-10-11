Почему провалилась украинская оборона на Курщине: главные причины

В Курской области российские захватчики прорвали украинскую оборону на наиболее вероятном направлении в районе Любимовки и в сутки продвинулись на 7 км в направлении Зеленый Путь — Новоивановка, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ прорвала оборону ВСУ в Курской области. Фото из открытых источников

"Судя по карте, в бой пришлось вступить и нашим дронщикам, и минометчикам. Ситуацию удалось стабилизировать за счет резервов. Россияне сумели прорвать оборону в Любимовке за счет бронекулака из 30 единиц техники и мощной концентрации артиллерии и дронов", – рассказал Николай Мельник.

По его словам, причиной провала стало то, что украинцы продолжают формировать систему обороны в одну линию, что уже не раз приводило к негативным последствиям. В то же время, отметил он, даже враг отмечает, что паники в рядах Сил обороны Украины нет и бои продолжаются по всему участку фронта.

"Из-за прорыва россиян наши подразделения на линии Ольговка-Кременное поставлены в очень затруднительную ситуацию, поскольку единственная большая дорога, которая соединяла этот укрепрайон с "большой землей", теперь под контролем россиян. Противник будет прорываться в Малую Локну, чтобы отрезать всю северную часть освобожденной Курщины от основной группировки Сил обороны. Враг еще раз продемонстрировал, что умеет учиться на ошибках", — отметил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война в Украине – ключевая причина существования НАТО. Этот фактор Украина должна максимально использовать в свою пользу, заявил политический эксперт Иван Ус. "На Западе бы удивились, если бы 23 февраля 2022 года кто-то заявил, что в ближайшее время Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу. В настоящее время уже никого не удивляет, что Финляндия и Швеция в Альянсе, несмотря на многолетнюю нейтральность Швеции и вынужденную нейтральность Финляндии находилась между НАТО и СССР, а затем РФ", — отметил он.