logo

BTC/USD

62468.23

ETH/USD

2442.12

LTC/USD

65.57

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему провалилась украинская оборона на Курщине: главные причины
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему провалилась украинская оборона на Курщине: главные причины

Россияне продемонстрировали, что умеют учиться на ошибках

11 октября 2024, 21:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

В Курской области российские захватчики прорвали украинскую оборону на наиболее вероятном направлении в районе Любимовки и в сутки продвинулись на 7 км в направлении Зеленый Путь — Новоивановка, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

Почему провалилась украинская оборона на Курщине: главные причины

РФ прорвала оборону ВСУ в Курской области. Фото из открытых источников

"Судя по карте, в бой пришлось вступить и нашим дронщикам, и минометчикам. Ситуацию удалось стабилизировать за счет резервов. Россияне сумели прорвать оборону в Любимовке за счет бронекулака из 30 единиц техники и мощной концентрации артиллерии и дронов", – рассказал Николай Мельник.

По его словам, причиной провала стало то, что украинцы продолжают формировать систему обороны в одну линию, что уже не раз приводило к негативным последствиям. В то же время, отметил он, даже враг отмечает, что паники в рядах Сил обороны Украины нет и бои продолжаются по всему участку фронта.

"Из-за прорыва россиян наши подразделения на линии Ольговка-Кременное поставлены в очень затруднительную ситуацию, поскольку единственная большая дорога, которая соединяла этот укрепрайон с "большой землей", теперь под контролем россиян. Противник будет прорываться в Малую Локну, чтобы отрезать всю северную часть освобожденной Курщины от основной группировки Сил обороны. Враг еще раз продемонстрировал, что умеет учиться на ошибках", — отметил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война в Украине – ключевая причина существования НАТО. Этот фактор Украина должна максимально использовать в свою пользу, заявил политический эксперт Иван Ус. "На Западе бы удивились, если бы 23 февраля 2022 года кто-то заявил, что в ближайшее время Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу. В настоящее время уже никого не удивляет, что Финляндия и Швеция в Альянсе, несмотря на многолетнюю нейтральность Швеции и вынужденную нейтральность Финляндии находилась между НАТО и СССР, а затем РФ", — отметил он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0292ZnV86fk3zsTPXv4NMXwfP11MuAyD98FR3DpXsnG6E1ApBDRL1GJqHRtdxVGHJFl&id=100000878673787
Теги:

Новости

Все новости