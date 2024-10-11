Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
В Курской области российские захватчики прорвали украинскую оборону на наиболее вероятном направлении в районе Любимовки и в сутки продвинулись на 7 км в направлении Зеленый Путь — Новоивановка, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ прорвала оборону ВСУ в Курской области. Фото из открытых источников
По его словам, причиной провала стало то, что украинцы продолжают формировать систему обороны в одну линию, что уже не раз приводило к негативным последствиям. В то же время, отметил он, даже враг отмечает, что паники в рядах Сил обороны Украины нет и бои продолжаются по всему участку фронта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война в Украине – ключевая причина существования НАТО. Этот фактор Украина должна максимально использовать в свою пользу, заявил политический эксперт Иван Ус. "На Западе бы удивились, если бы 23 февраля 2022 года кто-то заявил, что в ближайшее время Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу. В настоящее время уже никого не удивляет, что Финляндия и Швеция в Альянсе, несмотря на многолетнюю нейтральность Швеции и вынужденную нейтральность Финляндии находилась между НАТО и СССР, а затем РФ", — отметил он.
Новости