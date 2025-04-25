Почему предложение мира от Трампа не имеет никакого смысла: на какие компромиссы согласна РФ

Говоря о возможном перемирии в войне России против Украины, все сводится к миротворческим устремлениям президента США Дональда Трампа. Однако согласна ли сегодня Россия и Путин прекратить огонь и предложить мир Украине? На какие компромиссы готова пойти Россия? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Мир в Украине. Фото: из открытых источников

Трамп предлагает украинцам только согласиться на признание США Крыма российским

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и бизнес-школы Украинского католического университета подчеркнул, что для ясности следует понимать, что в настоящее время Украине никто на данный момент не предлагает ни хорошего, ни плохого мира с Трампом. Нет такого предложения на столе. Потому что предложение мира может поступить только тем, кто является стороной военного противостояния. В этом случае это Путин. Он соответственно никакого мира Украине не предлагает. И скорее всего до конца осени не будет предлагать, если не будет на него значительного давления, а пока такого давления не предвидится.

"Любые сигналы из Кремля о том, что они готовы убрать или изменить свои требования, бессмысленны, если не сопровождаются готовностью подписать мирное соглашение. Путин десятки раз посылал противоречивые сигналы с целью сбить всех с толку. Это обычный шум войны. Что касается готовности Путина к миру, он ее наглядно продемонстрировал минувшей ночью", – отметил эксперт.

По его словам, Трамп предлагает украинцам только согласиться на признание США Крыма российским, предлагает соглашение по минералам, будет еще предлагать кучу всякого разного. Однако, отмечает эксперт, это не имеет никакого отношения к миру, поскольку все эти предложения не сопровождаются предложением мира.

"Предложение мира не имеет никакого смысла, если нет гарантий безопасности, которые помешали бы нарушению мира на второй день после подписания. У нас есть неоднократные заявления со стороны представителей американской администрации, что таких гарантий со стороны США не будет. Таким образом, все происходящее есть отражение двух факторов: желание Трампа показать какой-то результат и, опять же, желание Трампа использовать сложные обстоятельства, в которых оказалась Украина, для получения какой-то пользы. Нет никаких оснований ждать продолжения американской помощи. Политика Украины сейчас заключается в том, чтобы затягивать время, выгребая помощь, утвержденную Байденом, и помогая быстрее пробудиться Европе и нашим друзьям в США", – отметил Валерий Пекарь.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что мирное соглашение возможно только с тем, кто ведет против нас войну. Все остальное, это "танцы с бубнами" для получения выгоды за счет жертвы агрессии.

Все идет к тому, что гонка ядерного вооружения будет точно нарастать

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, о настоящих компромиссах, на которые якобы готова пойти Россия, мы услышали не от Путина, а от Трампа.

"Отвечая на вопрос, какие уступки предлагает Россия, Трамп сказал, что это "не захват всей страны", и это "достаточно большая уступка". Несколько странное впечатление. Ибо, значит, наш компромисс должен касаться уже захваченных территорий плюс геополитические требования относительно не членства в альянсах безопасности. А компромисс России касается еще не захваченных украинских территорий, и еще и вознаграждения РФ за это в виде постепенного снятия санкций. То есть, следует не из стремления остановить войну, а из стремления – шантажировать захватом новых территорий, чтобы получить легализацию своего присутствия плюс дальнейшее снятие санкций и торговлю", – отметила эксперт.

Она добавляет, однако, если речь идет о перемирии, то двусторонние компромиссы должны касаться линии разграничения, возможного взаимодействия и процедур обеспечения устойчивого перемирия. То есть диапазон компромиссов должен быть очерчен, чтобы переговорщики говорили в одних категориях, а не о разноуровневых по темпу и масштабу вещах.

"Однако, если Россия все-таки продавит свой подход, и США на это согласятся, то гонка ядерного вооружения будет точно нарастать дальше. И цифра в 9 стран, имеющих ядерное оружие или на грани его создания (5 официальных ядерных стран, 4 неофициальных, не присоединившихся к ДНЯО, плюс Иран, который уже имеет ядерный материал и может стать десятой ядерной страной), получит стимул к росту. Потому что всем станет понятно, что только сила и шантаж являются аргументом в переговорах", – подытожила эксперт.

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