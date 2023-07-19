Почему позиция, что Запад не должен унижать Россию ошибочная

Руководитель исследований Центра исследования конфликтов Кир Джайлз. Фото из открытых источников

В первые месяцы войны большинство европейских лидеров были особенно осторожны по поставкам оружия для Украины. Эксперт по безопасности и руководитель исследований Центра исследования конфликтов Кир Джайлз объясняет, почему Запад должен активнее поставлять оружие для Украины, несмотря на угрозы, которые озвучивает Россия.

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Они пытались договориться с Путиным в надежде достичь дипломатического соглашения и выразили опасение, что слишком большая военная поддержка Украине может привести к увеличению эскалации.

"Мы не должны унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий мы могли построить выход через дипломатические каналы", – заявлял в начале войны президент Франции Эммануэль Макрон.

Опасение заключалось в том, что унижение Путина может привести к обострению военных действий и потенциально может втянуть другие страны в войну.

Кир Джайлз возразил этот нарратив, заявив, что Европа будет безопаснее, если Россия потерпит полное поражение. По его словам, не следует верить в противоречивые идеи, что Россия является "мощным, неприступным великим государством, которое невозможно победить", тогда как на самом деле эта страна "чрезвычайно хрупкая".

Британский эксперт критикует идеи, указывающие, что поражение России сделает ее еще более опасной, враждебной и агрессивной, чем сейчас. Кир Джайлз отмечает, что Украина должна нанести как можно больше вреда российским войскам, ведь это сделает безопаснее Европу.

"Чем сильнее будет уничтожение военного потенциала России Украиной, тем больше времени России понадобится, прежде чем попробовать снова, и тем безопаснее будет Европа", – говорит Кир Джайлз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США назвал войну в Украине вторичным интересом для Америки.

Также "Комментарии" писали о трех странах, отказавшихся признать Россию ответственной за войну в Украине.