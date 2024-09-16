Запад все чаще призывает Украину к переговорам с Россией, полагая, что это поможет прекратить войну. Однако такие предложения могут временно отсрочить катастрофические последствия. В Германии, например, обсуждают "мирный план", предусматривающий отказ Украины от оккупированных территорий.

Переговоры Украины и РФ

В частности, лидер Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених предложил создать международную контактную группу для продвижения мирной инициативы по войне в Украине. Некоторые страны считают, что прекращение огня является синонимом мира. Однако, как отметил в эфире 24 канала политолог Олег Лесной, это напоминает попытки восстановить уже не сработавшие подходы "Минска".

По его словам, Украина пытается донести миру важность справедливого мира, в то время как другие до сих пор верят, что прекращение боевых действий решит проблему. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что повторение "Минска" и заморозка конфликта станет ловушкой для Украины. Лесной также отметил, что уступки диктатору Владимиру Путину лишь укрепят его агрессивные намерения в отношении Украины и других стран.

"Украина говорит, что надо вернуться к международному праву, что есть устав ООН, а нам говорят просто перестать стрелять, отдать территорию, и все будут спокойно спать. Нет, так уже не будет. Последствия очевидны: Путину нужна вся Украина, а дальше он будет восстанавливать" СССР на территориях стран Балтии, в Центральной Азии. Это "мироточение" не является конструктивным и развращает Путина", — пояснил политолог.

По его словам, Путин может использовать переговоры в качестве повода для временного затишья, чтобы впоследствии усилить свои действия против Украины и начать новые конфликты с Польшей и странами Балтии. Это, по его мнению, создаст опасный прецедент, угрожающий всей Европе.

Пока Украина борется за выживание, на Западе думают о выборах. По словам Лесного, в Германии и США больше озабочены электоральными результатами, а не долгосрочными последствиями для Украины, которая рискует потерять не только государство, но и свою идентичность.

Политолог также отметил, что у западных лидеров, таких как Байден или Гаррис, нет четкого плана по Украине. То же касается Берлина, Лондона и Парижа. Поэтому украинская сторона работает над продвижением собственного плана, представляемого президентом Зеленским ключевым западным партнерам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Германии озвучили еще один мирный план, в котором пообещали Путину перестать поставлять оружие Украине.



