Почему потери россиян на войне существенно выросли – какую игру ведет Генштаб ВСУ

Уже больше года продолжается полномасштабная российско-украинская война, которую Кремль упорно называет "военной спецоперацией". При этом российская армия продолжает нести большие потери, штурмуя позиции украинских защитников. Почему сейчас эти потери значительно увеличились? Какую "игру" ведет Генштаб ВСУ, подготавливая контрнаступление? Издание "Комментарии" разбилось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Наступил тот самый случай, когда количество мяса ничего не решает

Сегодня оккупанты на поле боя теряют меньше техники, но больше солдат, чем в начале полномасштабного вторжения. На это обратил внимание у себя в Телеграмм военный эксперт Александр Коваленко.

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Обозреватель подчеркнул, в марте 2022 российская армия потеряла убитыми около 4 тысяч солдат и лишилась почти 900 боевых бронемашин (ББМ) разных типов. А в январе 2023 российские потери составили около 21,7 тысяч солдат и около 300 единиц ББМ. Нарастающий дефицит боевой техники в российской армии, по мнению Коваленко, является одним из основных факторов, повлиявших на столь радикальное изменение в соотношении боевых потерь людей и техники.

Эксперт полагает, что вторым ключевым фактором, который влияет на структуру российских потерь, есть качество военной подготовки самих солдат. В данном случае сильно повлияла мобилизация, наполнившая российскую армию сотнями тысяч плохо подготовленных резервистов.

"Тот самый случай, когда количество мяса ничего не решает. Ведь даже в период Второй мировой войны для РККА было решающим не количество штурмов и закидываемого личного состава, а его поддержка техникой и артиллерией. Поэтому, ошибочное преувеличение значения людского ресурса пагубно для восприятия общей картины", – считает эксперт.

Украинские воины уже активно готовятся к предстоящему контрнаступлению

Военный эксперт Олег Жданов призывает украинцев не терять веру в ВСУ, обещанное контрнаступление обязательно произойдет, но оно начнется в нужный момент. Все зависит от таланта полководца Валерия Залужного. Сейчас Генштаб начал очень сложную игру, которая доводит врагов до состояния истерии. Свое мнение эксперт высказал на своем ютуб-канале.

По убеждению Олега Жданова, главное для успешного контрнаступления – не поспешить и не опоздать. Нельзя спешить, потому что нужно понимать, есть ли все необходимое вооружения, есть ли понимание, как действовать.

"И наоборот нельзя передержать, потому что все перегорит, и противник может подготовиться более тщательно. Пока я вижу, что идет очень сложная игра Генштаба нашего по доведению противника до состояния истерии. При чем, на сегодня российскому командованию очень интересно взглянуть, будет ли маневр резервов для выравнивания ситуации под Бахмутом, а если будет – то откуда", — отметил Жданов.

Эксперт напомнил, что недавно западные СМИ опубликовали карту, по которой ВСУ могут пойти в атаку на пяти направлениях. Россияне теперь "ломают головы", догадываясь, откуда будет удар.

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