Почему потери россиян на войне существенно выросли – какую игру ведет Генштаб ВСУ

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Кравцев Сергей
Уже больше года продолжается полномасштабная российско-украинская война, которую Кремль упорно называет "военной спецоперацией". При этом российская армия продолжает нести большие потери, штурмуя позиции украинских защитников. Почему сейчас эти потери значительно увеличились? Какую "игру" ведет Генштаб ВСУ, подготавливая контрнаступление? Издание "Комментарии" разбилось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Сегодня оккупанты на поле боя теряют меньше техники, но больше солдат, чем в начале полномасштабного вторжения. На это обратил внимание у себя в Телеграмм военный эксперт Александр Коваленко.
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Обозреватель подчеркнул, в марте 2022 российская армия потеряла убитыми около 4 тысяч солдат и лишилась почти 900 боевых бронемашин (ББМ) разных типов. А в январе 2023 российские потери составили около 21,7 тысяч солдат и около 300 единиц ББМ. Нарастающий дефицит боевой техники в российской армии, по мнению Коваленко, является одним из основных факторов, повлиявших на столь радикальное изменение в соотношении боевых потерь людей и техники.
Эксперт полагает, что вторым ключевым фактором, который влияет на структуру российских потерь, есть качество военной подготовки самих солдат. В данном случае сильно повлияла мобилизация, наполнившая российскую армию сотнями тысяч плохо подготовленных резервистов.
Военный эксперт Олег Жданов призывает украинцев не терять веру в ВСУ, обещанное контрнаступление обязательно произойдет, но оно начнется в нужный момент. Все зависит от таланта полководца Валерия Залужного. Сейчас Генштаб начал очень сложную игру, которая доводит врагов до состояния истерии. Свое мнение эксперт высказал на своем ютуб-канале.
По убеждению Олега Жданова, главное для успешного контрнаступления – не поспешить и не опоздать. Нельзя спешить, потому что нужно понимать, есть ли все необходимое вооружения, есть ли понимание, как действовать.
Эксперт напомнил, что недавно западные СМИ опубликовали карту, по которой ВСУ могут пойти в атаку на пяти направлениях. Россияне теперь "ломают головы", догадываясь, откуда будет удар.
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