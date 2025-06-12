Почему посыпалась оборона на Сумщине: военные назвали настоящую причину

Многие, открывая карту DeepState, думают, что ситуация на Сумщине стала опасной последние несколько недель, но это не совсем так. Первые тревожны звоночки появились чуть ли не с середины февраля. Просто аналитики DeepState долго не обновляли этот участок, а тенденция кардинально не менялась, россияне постоянно наступали. Вот в окрестностях села Локня противник был уже где-то в начале мая, если не раньше, хотя в этом селе две улицы на 1,5 километра. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал военнослужащий из 17-й бригады.

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

Причиной стремительного продвижения российских войск стал вывод из региона наиболее боеспособных бригад. Издание пишет, что кого-то перебросили на наступление на Теткино, кого-то на Донетчину.

Группировке войск "Курск" передали слабые новосформированные подразделения. По данным УП, одна из таких бригад зашла в Сумскую область без всякого представления о боевых действиях и со скудным количеством собственных дронов.

Опытный боец одной из бригад ДШВ говорит, что армии нужны резервы, нужны сильные FPV-экипажи.

Кроме недостатка людей и техники, линия обороны в Сумской области оказалась слабо укрепленной. Вдоль границы над Хотинью, Писаревкой и Юнаковкой не было сплошной линии обороны, только одиночные окопы и блиндажи. Это также стало причиной того, что враг существенно продвинулся.

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