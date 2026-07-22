Почему после прихода Драпатого всех ждет усиление мобилизации: при чем здесь Зеленский

Зеленский не хотел увольнять Сырского, но он видит, что его принуждают к этому. Так что пошел на это, но надо понимать его последующие действия. Зеленский вынужденно согласился, но он не воспринимает, когда кто-то популярнее его. А у нового Главнокомандующего уважение среди военных и популярность среди украинцев. И потому Зеленский гарантированно будет уничтожать эту популярность. Чем? Ответ на поверхности – мобилизацией. Такое мнение озвучил экс-нардеп, политический обозреватель Борислав Береза.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Еще до всей этой катавасии со сменой правительства и протестами было принято решение об усилении мобилизации. С сентября запланировано снятие бронирования со многих структур, а ТЦК уже прорабатывает потенциальные списки тех, кто может быть мобилизован. И это необходимость на фоне того, что в России будет введена массовая мобилизация после выборов 20 сентября, но стоит понять, что мудрый народ свяжет это с новым Главнокомандующим, а анонимные телеграмм-каналы будут активно продвигать это в информпространстве Украины", – отметил политик.

По его словам, популярность нового Главнокомандующего будут уничтожать системно и последовательно не только со стороны Банковой. Еще надо сказать, что на кону большие деньги, а новый Главнокомандующий будет мешать их "пилить". Так что гарантированно можно сказать: "доброжелателей" хватит. Новый Главнокомандующий не сможет сотворить чудо, потому что он военный, а не чародей. Ему нужны будут ресурсы. И резервы – это первый среди всех ресурсов, но резервов нет, но и другие ресурсы будут в ограниченном количестве. Поэтому если в ОП захотят создать дополнительные проблемы новому Главнокомандующему, то ограничат доступ ко всем ресурсам. Возможности есть. И об этом не стоит забывать.

"Если Зеленский будет по-прежнему вмешиваться в управление армией, не имея профильного образования, опыта и знаний, то снова создаст хаос. И это тоже будет бить по новому Главнокомандующему. Поэтому новому Главнокомандующему следует не только желать достижений и нравов, но и помогать противодействовать тому, что будет, а в том, что это происходит, я уверен на 100%", — отметил Борислав Береза.

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