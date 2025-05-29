Почему переговоры при посредничестве Трампа провалятся: дипломат указал на важный нюанс

Сегодня в сети много информации о том, что именно при посредничестве США якобы могут состояться настоящие и, главное, результативные переговоры между Украиной и Россией. Но по факту Дональд Трамп не может быть посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью изданию сайту "Обозреватель" высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Оценивая вероятность переговоров при участии трех лидеров трех президентов Роман Бессмертный отметил, что Владимир Путин не стремится встречаться не только с Владимиром Зеленским, но и с Дональдом Трампом.

"Причем эта позиция обоюдная: как со стороны Путина, так и со стороны Дональда Трампа. Это проскальзывает в отдельных заявлениях самого президента США, хотя его окружение, в частности Кэллог, вынуждены поддерживать нарратив: мол, "только мы двое можем все решить", — подчеркнул Бессмертный.

При этом дипломат обратил внимание, что Дональд Трамп везде пытается быть в центре внимания, играть, образно говоря, первые роли, и тут нереально себе даже представить, что он выступит посредником, отойдет на второй план.

"Представить Трампа как нейтрального модератора – это уже на уровне фантастики. Просто посмотрите на его темперамент, поведение, коммуникационные привычки. Не зря же посредниками обычно выступают швейцарцы, шведы, финны — государства с нейтральной позицией, стабильностью, дипломатическим авторитетом. А теперь – Трамп", – высказался дипломат.

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