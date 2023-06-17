Почему основной удар ВСУ еще впереди – откуда этим летом придется уйти россиянам

Российская пропаганда пытается навязать мнение, что контрнаступление ВСУ оказалось неудачным. Российский президент Путин и вовсе заявил об огромных потерях украинской армии, как в живой силе, так и технике. Но украинские власти просят соотечественников верить в ВСУ и сохраняют интригу, обещая, что худшее оккупантов еще ждет впереди. Действительно ли основной удар ВСУ еще предстоит сделать? Что ждет россиян этим летом? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

У россиян достойная армия, но нет внутренней убежденности в том, за что они воюют и зачем они там. Украинцы психологически превосходят их

Эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс в интервью "ERR" заявил, что увеличение активности ВСУ на южном фронте еще не является настоящим наступлением.

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Аналитик прогнозирует, что следующая неделя может показать, начнет ли Украина добиваться весомого успеха.

Сакс отмечает, пока что наступательные операции ВСУ не создают большой проблемы для оккупантов. Они, как и ранее действуют организованно и справляются с давлением со стороны Украины. Правда есть один нюанс – Генштаб ВСУ еще не дал команду атаковать основным резервам, они все еще ждут команды.

"В течение следующей недели увидим, начнет ли Украина развивать успех. Мы не знаем, является ли это реальным ударом или обманным маневром, чтобы ввести Россию в заблуждение и заставить ее сосредоточить силы на южном фланге", – заявил эксперт.

По оценке Сакса, на юге Украина имеет преимущество в том, что российские войска стоят спиной к Азовскому морю и находятся в пределах досягаемости огня украинской артиллерии. По его мнению, это самое удобное место для дезорганизации деятельности российских войск и уничтожения их сил.

Россиянам придется уходить и из Соледара, и из Бахмута

Военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что россиянам придется оставлять свои позиции этим летом не только на Бахмутском направлении. Есть большая вероятность, что над Соледаром снова будет поднят украинский флаг. Украинские военные должны выйти на предельные высоты перед Бахмуткой, что позволит взять Бахмут Донецкой области в оперативное окружение.

"Этот котел сейчас формирует Александр Сырский, выполняющий боевые задачи. С военной точки зрения это логичное и оправданное развитие событий, когда войска выходят из потенциального котла, оставлять их там никто не будет. И это лишь первый этап отхода. Реальная картина там хуже", – отметил Роман Свитан.

По его словам, сейчас Силы обороны продвигаются по флангам Соледарско-Бахмутской группировки. При этом украинские военные идут не только в окружении Бахмута и из-под города, а от Бахмута – в направлении Горловки, на Курдюмовку, вдоль водовода. Это, по мнению эксперта, приведет к замыканию кольца вокруг Попасной, после чего появится возможность отрезать весь Соледарско-Бахмутский выступ.

"Россиян этим летом ждет не только выход из Бахмута, но и выход из Соледара, и, думаю, выход аж на Попасную всей этой группировки Соледарско-Бахмутской", – высказался эксперт.

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