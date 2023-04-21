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Почему оккупанты вновь пошли на Угледар – действительно ли в Бахмуте все так плохо

В Бахмуте оккупанты, вероятно, прорвались к "трассе жизни" ВСУ

сегодня, 09:42
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Автор:

Кравцев Сергей

На Донбассе ни на день не стихают бои. Противник продолжает предпринимать попытки прорвать оборону ВСУ. Действительно ли россиянам удается продвигать в Бахмуте? Почему противник вновь возобновил штурм Угледара? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.

Почему оккупанты вновь пошли на Угледар – действительно ли в Бахмуте все так плохо

Бахмут. Фото: из открытых источников

Предпосылок к кардинальному изменению ситуации в Бахмуте нет

Военно-политический обозреватель, OSINT-эксперт Александр Коваленко отмечает у себя в Телеграмм, что ситуация в Бахмуте становится все сложнее и сложнее с каждым днем. Есть информация, что российские оккупанты, вероятно, прорвались к так называемой "трассе жизни" ВСУ 0506 в Бахмуте и заняли позиции на расстоянии ведения стрелкового огня. С этих позиций враг может очень хорошо видеть, кто продвигает по дороге и уже исходя из этого корректировать артиллерию.  


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По словам эксперта, самым адским сектором в Бахмуте остается северная часть города. 

"У ВСУ и оккупантов в районе "Аллеи роз" прошло несколько очень жёстких заруб с поочерёдным успехом", — написал эксперт.

Александр Коваленко отметил, что именно в эту "Аллею" упираются основные улицы, через которые осуществляется выход на главную цель продвижения оккупантов — улицу Юбилейную, которая является городским продолжением артерии 0506, идущую через Хромово на Часов Яр.

Российские оккупанты не штурмовали Угледар более месяца

В то же время полковник СБУ, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в эфире Радио Свобода подтвердил информацию о том, что оккупанты возобновили наступательные действия на Угледарском направлении.

По мнению Костенко, такой шаг агрессора является началом подготовки россиян к весенне-летней военной кампании. 

Эксперт считает, что главная цель атак на Угледар — "распылить" силы и средства украинских защитников, также Кремль не оставляет цели полного захвата города.

"Противник не потерял надежду, и в планах у них до сих пор есть захват всего Левобережья, но, в первую очередь, Донецкой и Луганской областей. Поэтому они будут делать все: техника в них есть, люди в них есть, поэтому они будут продолжать. И на других направлениях также, на Запорожском, в том числе, думаю, мы увидим их контратаки", — прокомментировал Костенко.

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