Почему оккупанты вновь пошли на Угледар – действительно ли в Бахмуте все так плохо

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Кравцев Сергей
На Донбассе ни на день не стихают бои. Противник продолжает предпринимать попытки прорвать оборону ВСУ. Действительно ли россиянам удается продвигать в Бахмуте? Почему противник вновь возобновил штурм Угледара? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.
Бахмут. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель, OSINT-эксперт Александр Коваленко отмечает у себя в Телеграмм, что ситуация в Бахмуте становится все сложнее и сложнее с каждым днем. Есть информация, что российские оккупанты, вероятно, прорвались к так называемой "трассе жизни" ВСУ 0506 в Бахмуте и заняли позиции на расстоянии ведения стрелкового огня. С этих позиций враг может очень хорошо видеть, кто продвигает по дороге и уже исходя из этого корректировать артиллерию.
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По словам эксперта, самым адским сектором в Бахмуте остается северная часть города.
Александр Коваленко отметил, что именно в эту "Аллею" упираются основные улицы, через которые осуществляется выход на главную цель продвижения оккупантов — улицу Юбилейную, которая является городским продолжением артерии 0506, идущую через Хромово на Часов Яр.
В то же время полковник СБУ, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в эфире Радио Свобода подтвердил информацию о том, что оккупанты возобновили наступательные действия на Угледарском направлении.
По мнению Костенко, такой шаг агрессора является началом подготовки россиян к весенне-летней военной кампании.
Эксперт считает, что главная цель атак на Угледар — "распылить" силы и средства украинских защитников, также Кремль не оставляет цели полного захвата города.
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