Несмотря на то, что украинское контрнаступление продолжается уже больше двух месяцев, оккупанты до сих пор не могут предугадать, где ВСУ нанесут решающий удар. Именно поэтому продолжаются разговоры российских пропагандистов и первых лиц Кремля о том, что российские захватчики сумели остановить движение ВСУ и вообще украинская армия несет колоссальные потери. Почему оккупанты паникуют? По какому сценарию пойдет освобождение Запорожской области, как приоритетного участка фронта для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Россияне пытаются переключить вектор внимания украинского Генштаба с ситуации на юге на ситуацию на Купянское направление

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что украинское командование до сих пор не задействовало все свои резервы. Именно это и выводит из себя российских оккупантов. Никто в России не знает, когда Генштаб ВСУ бросит основные резервы и самое главное – на каком участке фронта они появятся.

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"Оккупанты не зря активизировали свою деятельность на Купянском направлении. Таким образом они пытаются переключить вектор внимания украинского Генштаба с ситуации на юге на ситуацию на Купянское направление", — заявил Селезнев.

Он отметил, что касается Купянского направления, то здесь ситуация стабильна, но обострение может произойти в любой момент.

"Подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии, так называемой Кантемировской, наступают на наши рубежи и позиции, пытаясь трансформировать свое численное превосходство в некие территориальные достижения", – отметил Селезнев.

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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что россияне не понимают, когда и как начнется активное освобождение Запорожской области.

По информации Коваленко, приказ о разработке плана по "деоккупации юга Украины" поступил от президента Зеленского 10 июля, но сам процесс начался в мае, а вот его интенсификация произошла именно в июле, когда были нанесены первые удары по мостам.

"Итак, старт — май, интенсификация — июль, задействование основных сил — 29 августа, подготовка российского общественного мнения к неизбежному бегству из Херсона — октябрь, освобождение Херсона — 11 ноября", — пояснил эксперт.

По его словам, для того, чтобы понять, что дальше будет на Запорожском направлении, нужно всего лишь наложить сценарий освобождения правобережной Херсонщины на те процессы, которые сейчас происходят в Запорожской области.

Именно поэтому, подчеркивает Коваленко, нужно запасаться терпением и ждать трех месяцев осени. В сентябре, октябре и ноябре должны произойти решающие события на южном направлении фронта.

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