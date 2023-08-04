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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что украинское контрнаступление продолжается уже больше двух месяцев, оккупанты до сих пор не могут предугадать, где ВСУ нанесут решающий удар. Именно поэтому продолжаются разговоры российских пропагандистов и первых лиц Кремля о том, что российские захватчики сумели остановить движение ВСУ и вообще украинская армия несет колоссальные потери. Почему оккупанты паникуют? По какому сценарию пойдет освобождение Запорожской области, как приоритетного участка фронта для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что украинское командование до сих пор не задействовало все свои резервы. Именно это и выводит из себя российских оккупантов. Никто в России не знает, когда Генштаб ВСУ бросит основные резервы и самое главное – на каком участке фронта они появятся.
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Он отметил, что касается Купянского направления, то здесь ситуация стабильна, но обострение может произойти в любой момент.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что россияне не понимают, когда и как начнется активное освобождение Запорожской области.
По информации Коваленко, приказ о разработке плана по "деоккупации юга Украины" поступил от президента Зеленского 10 июля, но сам процесс начался в мае, а вот его интенсификация произошла именно в июле, когда были нанесены первые удары по мостам.
По его словам, для того, чтобы понять, что дальше будет на Запорожском направлении, нужно всего лишь наложить сценарий освобождения правобережной Херсонщины на те процессы, которые сейчас происходят в Запорожской области.
Именно поэтому, подчеркивает Коваленко, нужно запасаться терпением и ждать трех месяцев осени. В сентябре, октябре и ноябре должны произойти решающие события на южном направлении фронта.
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