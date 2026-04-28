Почему нужно быть включенным в войну: ответ однозначен

Хорунжа Марина Мирзаева из 3 армейского корпуса высказалась о важности личной ответственности каждого украинца во время войны.

Борьба за Украину

По ее словам, вне зависимости от того, каким будет финал для каждого человека, сегодняшние действия формируют пример для потомков.

Она подчеркнула, что главное — оставаться включенными в борьбу и не сдаваться, несмотря ни на какие обстоятельства.

Мирзаева подчеркивает, что будущие поколения будут обязательно задавать вопросы о том, как вели себя их родители во время войны.

Поэтому, по ее словам, важно уже сейчас показывать пример устойчивости, силы и ответственности, ведь именно на этих примерах будут воспитываться дети.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Герой Украины Дмитрий Финашин поделился историей, которая стала для него показательной относительно отношения к военным в США.

Во время пребывания в Вашингтоне он вместе с собратьями вошел в McDonald's в военной форме. Перед ними шел мужчина без постоянного места жительства, который выглядел истощенным. Увидев военных, он остановился, открыл для них дверь, придержал их и отдал военное поздравление, поблагодарив за службу. Финашин отметил, что объяснил мужчине, что он не служит в американской армии, а является украинским военным. В ответ услышал, что это неважно — главное, что он защищал свою страну и рисковал жизнью. По словам военного, этот случай стал для него примером того, как в США формируется уважение ветеранов на уровне общества. Он подчеркнул, что именно такое отношение к военным – с уважением и благодарностью – хотелось бы видеть и в Украине.

