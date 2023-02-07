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Почему намерения РФ взять до весны Донбасс бесполезны объяснил эксперт

Россияне теряют в батальон личного состава каждый день, так им не удастся захватить Донецкую и Луганскую области до марта

сегодня, 15:20
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Автор:

Моесеенко Валентина

До марта россияне никак не смогут полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Об этом заявил в Телеэфире военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун, пишут "Комментарии".

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Армия России ежедневно несет огромные человеческие потери

По его словам, у армии РФ проблемы с бронетехникой. Вдобавок военные подразделения распределяются по всей линии столкновения.


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"Они пытаются повторить тактику, которая была применена в Соледаре, то есть штурмовыми группами валом будут пытаться вытеснить наши войска с тех позиций, на которых они стоят. Точечные успехи у них возможны, но на самом деле наши были готовы к изменению тактики противника. Поэтому сейчас главное не паниковать, очень четко отрабатывать то, что поставлено командованием. И я думаю, что у противника ничего не получится”, – говорит Ягун.

В то же время россияне теряют в батальон личного состава каждый день, уточнил эксперт.

“Это только безвозвратные потери, а есть еще раненые, еще тяжело раненые, есть те, которые заболели. То есть это все можно умножить на три. И это каждый день нужно закрывать по всей линии фронта”, — добавил военный.

Между тем, в России продолжают поддерживать истерию в обществе и продвигают нарративы о том, что Украина напала на РФ вместе с НАТО и теперь россияне должны защищаться.

Как писали "Комментарии" ранее, распространение информации о широкомасштабном наступлении российской армии на Украину похоже на то, что было 24 февраля 2022 года, это – информационно-психологические операции (ИПСО). Прослеживается четкая мотивация Путина, его окружение хочет получить хоть какой-то результат, который можно будет представить и как победу. Что касается всего остального по поводу наступления на других направлениях, то в России нет сейчас наступательных группировок, достаточных для проведения хоть каких-то не только оперативного уровня действий, но даже тактического, которые привели бы к каким-либо успехам.

На портале "Комментарии" говорилось и о том , что Россия своих раненых военных начала вывозить в Беларусь. Огромное количество раненых и просто больных российских военных фактически "положило".



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