Почему наемники убегают из российской армии: ГУР раскрыло подробности

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Кравцев Сергей
Наемники из Непала, прибывшие воевать против Украины в рядах российской оккупационной армии, массово дезертируют. При этом российские командиры ищут неуклюжие оправдания для своего руководства, объясняя данную ситуацию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Отмечается, что группы российских захватчиков проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности в Луганской области, но, как правило, результатов этот процесс не дает.
В ГУР отмечают, что предводители российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах "наверх" объясняют дезертирство непальцев ерундой о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения".
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