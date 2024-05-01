Почему наемники убегают из российской армии: ГУР раскрыло подробности

Наемники из Непала, прибывшие воевать против Украины в рядах российской оккупационной армии, массово дезертируют. При этом российские командиры ищут неуклюжие оправдания для своего руководства, объясняя данную ситуацию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Бегство наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызвано огромными потерями в "мясных штурмах", жестоким отношением московитских полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от исполнения приказов идти на верную смерть", — объясняют в разведке.

Отмечается, что группы российских захватчиков проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности в Луганской области, но, как правило, результатов этот процесс не дает.

В ГУР отмечают, что предводители российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах "наверх" объясняют дезертирство непальцев ерундой о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения".

"Впрочем, попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно – дело не слишком легкое. К тому же за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности", — говорится в сообщении.

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