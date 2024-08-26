Почему на Западе говорят об авантюре Зеленского: в каком ожидании администрация Байдена

Американские официальные лица говорят, что цель украинских военных в Курской области является тройной: заставить Россию отвести войска с востока Украины; разрушить нарратив о поражении на поле боя; улучшить позицию Украины накануне потенциальных мирных переговоров. Сейчас все три цели были достигнуты, хотя и в весьма ограниченной степени. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как говорится в материале, США сначала были смущены тем, почему Украина пошла на такой резкий шаг и что будет дальше.

Как сказал один высокопоставленный чиновник администрации Байдена, ставки были подняты очень высоко. Теперь Белый дом осторожно ждет, окупится ли авантюра Зеленского.

WSJ отмечает, что США дают Украине пространство для проведения Курской операции, но стараются избегать публичного привлечения к этому вопросу, говорят официальные лица.

От Белого дома и Пентагона до штаб-квартиры Европейского командования США в Германии официальные лица наблюдают за этим с осторожным оптимизмом.

"Я думаю, что на определенном уровне это еще раз демонстрирует хрупкость российской военной безопасности, что они оказались не готовы к этому событию", – заявил высокопоставленный чиновник Пентагона по вопросам спецопераций Крис Майер.

Читайте также на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такие операции Украины, как та, что сейчас проходит в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией. Более того, проводя операцию в Курской области Украина как раз и хочет склонить Москву к переговорам. Фактически похожий тезис повторили в материале "The Times". Журналисты отметили, что в том случае, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, у Украины не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области РФ и продвигаться дальше по российской территории. Учитывая несговорчивость Кремля, есть ли у Украины шанс таким образом усадить РФ на стол переговоров, отказавшись от части своих ультиматумов? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



