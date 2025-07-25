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Почему на самом деле ВСУ не атакуют Москву: стало известно об истинных намерениях Киева

Эксперт подчеркнул, что ВСУ не наносят удары по Москве не из-за нехватки возможностей.

25 июля 2025, 10:00
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Клименко Елена

Украинские дроны не направлены на столицу России не из-за отсутствия технических возможностей, а из-за другого приоритета – уничтожения ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, утверждает Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны и бывший командир роты батальона "Айдар".

Почему на самом деле ВСУ не атакуют Москву: стало известно об истинных намерениях Киева

Фото: из открытых источников

"По Москве мы давно не летали. И не потому, что не можем — ближнее Подмосковье сейчас активно 'разрабатывается'. Просто у нас другие задачи, мы заняты", — объяснил Дикий.

По его словам, Украина проводит целенаправленную кампанию против российской оборонной промышленности.

"Имеем абсолютно системный подход к деиндустриализации и демилитаризации России", — подчеркнул он.

Одним из объектов ударов стал химический завод "Азот" в Невинномыске, Ставропольский край. Хотя предприятие известно производством удобрений, оно производит взрывчатые вещества.

"Не стоит обманываться благозвучным названием. 'Азот' сегодня — главный поставщик взрывчатки. И не зря удар был нанесен параллельно поражению Тамбовского порохового завода", — добавил Дикий.

Он отметил, что удары ВСУ фокусируются именно на таких критических, уникальных производствах, без которых останавливается все звено снабжения боеприпасами.

"Мы бьем по самым слабым и наименее заменимым элементам производственных цепей — тем, которые нельзя быстро восстановить или продублировать", — пояснил ветеран.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 14 июня были поражены объекты российского ВПК, в частности завод ННК в Самарской области, производящий компоненты взрывчатых веществ, а также комбинат в Невинномыске — ключевой поставщик сырья для боеприпасов и ракетного топлива.

Как уже писали "Комментарии", глава организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире телеканала Эспрессо подчеркнул, что начало сентября может стать определяющим в глобальной политике. Ведь именно 2 сентября завершается 50-дневный срок ультиматума, который Дональд Трамп поставил Владимиру Путину, а на следующий день, 3 сентября, ожидается визит президента РФ в Китай для переговоров с Си Цзиньпинем.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IjqhJ5Dlb9A
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