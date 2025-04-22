Почему на самом деле «пасхального перемирия» не было: о какой детали забывают мировые лидеры

В мире до сих пор продолжают обсуждать так называемое пасхальное перемирие Путина в Украине, которое так можно назвать с большой натяжкой, ведь по сути на 100% его реализовать так и не удалось. При этом те, кто обсуждает этот жест доброй воли Путина почему-то забывает, что никакие перемирия, никакие договоренности не делаются в одностороннем порядке. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказала политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Никакого желания и демонстрации движения навстречу друг другу между Российской Федерацией и Украиной пока мы не наблюдаем. Посредничество, медиация, разные варианты урегулирования с участием третьей стороны, которой сейчас являются США, тоже выглядят довольно сомнительно. К тому же США неоднократно говорили, что готовы выходить из переговорного процесса. Именно из-за таких заявлений создается впечатление, что Путин и сделал американцам определенный реверанс навстречу в форме "пасхального перемирия", чтобы показать, что вероятные определенные уступки будут, но какие и когда пока мы констатировать не можем", – отметила эксперт.

К тому же Александра Решмедилова обратила внимание, что любое посредничество США, а именно эта крах сейчас взяла на себя такую роль, должно нести понимание, что вместо этого...? Пока же США не могут прямо ответить – будут ли они предоставлять оружие Украине. Создается впечатление, что Трамп делает ставку исключительно на то, что будет определенное мирное соглашение, а будет ли оно учитывать интересы Украины – большой спорный вопрос.

Читайте на портале "Комментарии" — в западных СМИ шквал заголовков о переговорах, прекращении огня в Украине. Называются разные условия, как, в частности, готовность США признать Крым российским, ослабить санкции… Говорится также, что Украина якобы на 90%, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, готова принять мирные предложения Трампа. Но главный вывод состоит в том, что Дональд Трамп не сумел выполнить поставленную задачу – добиться прекращения огня в Украине к Пасхе. Действительно ли Трамп может выйти из переговорного процесса? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.



