Почему на Курщине теперь возможны два сценария: с чем прокололись россияне

Несмотря на отчаянные атаки врага в Курской области РФ, значительного продвижения у россиян здесь не произошло. Почему в Курщине теперь возможны два сценария? О чем говорят действия Украины в Курской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Это была такая сакральная дата для русских войск

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона отметил, что Силам обороны Украины удается удерживать рубежи.

"Мы прошли 20 января (дата инаугурации президента США Дональда Трампа – ред.) – это был такой этап, к которому была большая активизация боевых действий на Курщине – россияне применяли все, что могли, в том числе в больших объемах войска КНДР. Это была Такая сакральная дата для российских войск – выполнить задачи и убедить, пожалуй, на внешнеполитической арене, что нужно вести переговоры, но этого не удалось", – отметил Мусиенко.

По его словам, за эту неделю несколько замедлено наступление врага, которое не имело значительных успехов. При этом напомнил, что произошел отвод северокорейских военных из-за значительных потерь на поле боя.

Александр Мусиенко подчеркнул, что сейчас возможны два сценария развития событий. "Враг будет перегруппировываться и будет задействовать силы и резервы. Если не будет северокорейцев, то им предстоит снимать войска с фронта. Или они примут определенную паузу до ожидания подкрепления и будут задействовать авиацию, будут вести обстрелы артиллерией, дронами, но количество наземных атак может уменьшиться" , – отметил он. При этом не исключает, что это может быть пауза для перегруппировки и возобновления масштабных боевых действий.

Эксперт напомнил, что с октября 2024 г. российские войска фактически в наступлении. По его словам, к сожалению, на сегодняшний день полного истощения у врага еще нет, но наступательные действия несколько меняются, в частности, на Курщине, когда наносятся удары по командным пунктам, потому что это на несколько суток, как минимум, приводит к нарушению планирования.

У России нет тех сил

Командир подразделения CODE 9.2 Александр Настенко в интервью телеведущей "1+1" Натальи Мосейчук оценил военную операцию Украины в Курской области и рассказал о роли северокорейских военных в штурмах.

"Курскую операцию в целом я очень положительно оцениваю. Хорошая была операция, дерзкая. И это показывает, что у России нет тех сил", — отметил эксперт.

По его словам, 14 декабря противник начал массированный штурм, привлек по меньшей мере 1,5 тысяч пехотинцев с трех направлений. Наступление также произошло и 3 января. Украинским силам пришлось вести жесткие бои, ведь противник прорывался между боевыми порядками и пытался зачистить позиции. Обороняться было тяжело, поскольку артиллерия и FPV-дроны не всегда могли остановить атакующих. Отдельную роль в этих атаках играли северокорейские военные.

"Корейцы сыграли свою роль, но получили ли они какой-то боевой опыт? Нет, потому что они рано или поздно погибли. Я думаю, они бы простых (военных — ред.) не посылали. Раненого корейца грузили на спину и шли вперед, а не отходили. Я не думаю, что они были настолько дезориентированы, что не понимали где вперед, куда наступать. То есть они берут раненого и идут вперед. Это говорит о высокой мотивации. Плюс вы понимаете, как у них промыты мозги", — сказал он.

Эксперт также отметил, что если бы у россиян была возможность, они бы давно уволили Курскую область.

"То есть, это такой индикатор того, что у них не все так сладко, а это лично мне добавляет, оптимизма, мотивации. То, что мы можем. Я вообще верю в то, что если правильно выстроить всю систему, процессы, сделать нормально все, я верю, что мы можем победить на поле боя. У нас для этого все есть", — добавил военный.

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