Почему на Курщине теперь возможны два сценария: с чем прокололись россияне

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Кравцев Сергей
Несмотря на отчаянные атаки врага в Курской области РФ, значительного продвижения у россиян здесь не произошло. Почему в Курщине теперь возможны два сценария? О чем говорят действия Украины в Курской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона отметил, что Силам обороны Украины удается удерживать рубежи.
По его словам, за эту неделю несколько замедлено наступление врага, которое не имело значительных успехов. При этом напомнил, что произошел отвод северокорейских военных из-за значительных потерь на поле боя.
Александр Мусиенко подчеркнул, что сейчас возможны два сценария развития событий. "Враг будет перегруппировываться и будет задействовать силы и резервы. Если не будет северокорейцев, то им предстоит снимать войска с фронта. Или они примут определенную паузу до ожидания подкрепления и будут задействовать авиацию, будут вести обстрелы артиллерией, дронами, но количество наземных атак может уменьшиться" , – отметил он. При этом не исключает, что это может быть пауза для перегруппировки и возобновления масштабных боевых действий.
Эксперт напомнил, что с октября 2024 г. российские войска фактически в наступлении. По его словам, к сожалению, на сегодняшний день полного истощения у врага еще нет, но наступательные действия несколько меняются, в частности, на Курщине, когда наносятся удары по командным пунктам, потому что это на несколько суток, как минимум, приводит к нарушению планирования.
Командир подразделения CODE 9.2 Александр Настенко в интервью телеведущей "1+1" Натальи Мосейчук оценил военную операцию Украины в Курской области и рассказал о роли северокорейских военных в штурмах.
По его словам, 14 декабря противник начал массированный штурм, привлек по меньшей мере 1,5 тысяч пехотинцев с трех направлений. Наступление также произошло и 3 января. Украинским силам пришлось вести жесткие бои, ведь противник прорывался между боевыми порядками и пытался зачистить позиции. Обороняться было тяжело, поскольку артиллерия и FPV-дроны не всегда могли остановить атакующих. Отдельную роль в этих атаках играли северокорейские военные.
Эксперт также отметил, что если бы у россиян была возможность, они бы давно уволили Курскую область.
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