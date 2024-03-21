Почему молодежь должна воевать: объяснение офицера ВСУ

Опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Украине мобилизационный возраст с 27 лет. Фото из открытых источников

"Воевать должны молодые. Если проанализировать опыт войн прошлого века, то эта истина станет всем понятной. Речь в первую очередь о сознательном выборе молодежи брать ответственность за свою страну. Молодежь – это лучшая физическая подготовка, более быстрые решения, более креативное мышление. Во многом именно этим был предопределен успех "Азова" в 2014 году. Большинство добровольцев того времени – молодые люди. И это оправдало себя. Сегодня тот же принцип работает в Третьей штурмовой", — подчеркнул офицер ВСУ.

По мнению Максима Жорина, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.

"Ничто не заменит личную вовлеченность в войну. Если мы продолжим существующую политику мобилизации, то рискуем проиграть войну и физически (посмотрите на цифры армии РФ), и ментально. Для значительной части целого поколения война останется чем-то посторонним, что не повлияет на формирование их личности", — добавил Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна — агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не планирует откладывать проведение саммита по обсуждению формулы мира, чтобы привлечь к участию в нем больше государств. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина не может затягивать организацию саммита мира для привлечения большего количества стран так называемого Глобального юга, поскольку для Сил обороны каждый день войны – это потеря человеческих жизней.