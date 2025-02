Почему медовый месяц в отношениях Трампа с Путиным закончился: что теперь самое важное для Украины

После своей инаугурации президент США Дональд Трамп продолжает периодически сыпать заявлениями о готовности вот-вот поговорить с Путиным, уговорить того закончить войну против Украины. Периодически в СМИ обсуждают мирный план Трампа по Украине. А в то же время президент Украины Владимир Зеленский говорит, что на самом деле никакого мирного плана Трампа не существует. По крайней мере, в Киеве его в глаза не видели. Пришло ли уже к Трампу понимание, что по-мирному с Путиным не договориться? Что важно в будущем мирном плане Трампа, если таковой появится? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Договорняка не будет

Дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан отметил, что Трамп до недавнего времени любил рассказывать публично о том, что он понимает путина. Между строк в последние лет 10 просматривалось его увлечение русским тираном.

"После инаугурации американцы неформально вели переговоры с россиянами. У многих обозревателей создавалось впечатление, что на горизонте появилась угроза договорняка, на средства Украины и европейцев. Особенно тревожно было нам, украинцам, учитывая, что пауза в контактах на самом высоком и высоком уровнях между Украиной и США затягивалась. Лишь несколько дней назад стало известно о запланированной встрече министра иностранных дел Андрея Сибиги с Госсекретарем США Марком Рубио и главами внешнеполитических ведомств ключевых европейских государств 12 февраля, а всего-навсего 2 дня назад состоялся первый телефонный разговор нашего фактического вице-президента с советником по вопросам нацбезопасности США. А вчера, как гром среди ясного неба, прозвучало из уст Лаврова, что Америка Трампа напоминает нацистскую Германию Гитлера. Мол и лозунги у них похожи — "America's first" = "Germany Above all", и методы достижения целей также", — отметил эксперт.

Дипломат не считает подобные заявления случайностью. По мнению Вадима Трюхана, такие вещи просто так россияне не поступают.

"Это — явный признак крайнего недовольства тем, как развиваются события по линии "Вашингтон — Москва" на фоне пробуксовки на фронте и интенсификации украинских ударов по критической инфраструктуре россиян у них в тылу", — отметил эксперт.

Важны две вещи

Политический эксперт Сергей Таран считает, что в будущем мирном плане от Трампа по-настоящему важны две вещи.

"Первая – гарантии безопасности для Украины, где главный акцент – максимальная конкретика выражена в цифрах, деньгах и датах. Этими гарантиями могут быть масштабы и регулярность поставки оружия Украине, совместные военные производства, военные базы как на территории Украины, так и на территории ЕС при участии украинцев, масштабные спецпроекты оборонных сооружений на востоке за западные деньги, новые военные технологии, четкая дата вступления в ЕС", – отметил эксперт.

Он продолжает, вторая важная вещь – рычаги влияния, на которые готов пойти Трамп, чтобы вынудить Россию к миру.

"Этими рычагами могут быть санкции, кульбиты геополитики со странами ОПЕК (цена на нефть), антироссийские интриги с Китаем и Индией, угрозы поставлять новые вооружения для Украины, радикальное увеличение военного бюджета стран НАТО. Все остальные – выборы, восстановление страны, финансовая помощь, редкоземельные металлы, локация места переговоров, судьба USAID, истерики Маска, – на самом деле второстепенное. Не потому, что не важно, а потому, что будет вторым после гарантий безопасности и согласия путина на стратегическую паузу в войне. Поэтому обращаем внимание на главное и не ведем информационный шум", – отметил Сергей Таран.

Читайте на портале "Комментарии" — почему Зеленский согласился садиться за стол переговоров с Путиным: что показал фактор Трампа.