Почему люди не идут в ВСУ: как изменить ситуацию

Ветеранка российско-украинской войны, основательница "Центра поддержки аэроразведки" и руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская объяснила, почему некоторые люди не идут в армию. По ее словам, на это есть объективные причины – страх, однако его можно заменить доверием.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Мария Берлинская в интервью LIGAnet рассказала о возможных причинах, почему некоторые не берут в руки оружие для защиты Украины.

"Почему люди не идут в армию? Во многом, потому что есть элементарно инстинктивный страх – люди хотят жить. Это нормально. За это нельзя осуждать. В то же время, людей на фронте кем-то надо заменить, потому что они истощены. Кто-то воюет уже 2,5 года, а кто-то 11 лет", – говорит Берлинская.

Ветеран войны отмечает, что благодаря подготовке и большей информации можно уменьшить страх людей перед армией. По ее словам, в армии есть много различных специальностей, к которым могут быть привлечены люди.

"Как можно заменить этот страх на доверие? Дать людям больше информации и подготовки. Люди должны понимать, что армия – это не обязательно, когда тебя в первый день без подготовки бросают на первую линию и ты тут же погибаешь от российского КАБа. Армия — это много профессий, разных", — указывает Берлинская.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно с результатами опроса, страх за свою жизнь является наибольшей преградой перед мобилизацией — 71,6%. Следующими идут страх перед возможными травмами и неуверенность в том, что государство обеспечит семью военного в случае его гибели на войне – 55% и 54,4% соответственно.

Также "Комментарии" писали об опросе, в котором украинцы определились, что делать с мужчинами, которые избегают мобилизации.