Почему люди не идут в ВСУ: как изменить ситуацию

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Ветеранка российско-украинской войны, основательница "Центра поддержки аэроразведки" и руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская объяснила, почему некоторые люди не идут в армию. По ее словам, на это есть объективные причины – страх, однако его можно заменить доверием.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Мария Берлинская в интервью LIGAnet рассказала о возможных причинах, почему некоторые не берут в руки оружие для защиты Украины.
Ветеран войны отмечает, что благодаря подготовке и большей информации можно уменьшить страх людей перед армией. По ее словам, в армии есть много различных специальностей, к которым могут быть привлечены люди.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно с результатами опроса, страх за свою жизнь является наибольшей преградой перед мобилизацией — 71,6%. Следующими идут страх перед возможными травмами и неуверенность в том, что государство обеспечит семью военного в случае его гибели на войне – 55% и 54,4% соответственно.
Также "Комментарии" писали об опросе, в котором украинцы определились, что делать с мужчинами, которые избегают мобилизации.
Новости