Почему Кремль предлагает прекращение огня в воздухе: в Украине отреагировали

Путинский режим пытается продвинуть идею так называемого "прекращения огня в воздухе", но продолжить боевые действия на земле. Такие предложения, о которых уже пишут западные СМИ, являются ловушкой, что позволит захватчика лишь выиграть время для накопления ресурсов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Прекращение огня в воздухе. Фото: из открытых источников

Спикер говорит, что речь идет о попытке РФ избежать ударов по своей территории и парализованного авиасообщения, которое стало следствием успешных действий Украины. Это касается как гражданской, так и грузовой авиации, что зависит от работы аэропортов.

"Фактически это ловушка, поскольку за этим нет никакого намерения прекратить войну. Наоборот — намерение россиян ее продолжить и сделать так, чтобы не чувствовать болезненных ударов вглубь РФ", — считает Андрей Коваленко.

Он акцентировал, что удары РФ в основном направлены против гражданских, а эффективность их атак по военным целям очень низкая. Зато действия Украины более точечные и результативные.

"РФ хочет воздушную паузу, чтобы накопить ресурсы для возобновления ударов в нужный для них момент и избежать санкций, продолжив войну на земле", — отметил руководитель Центра.

Коваленко отметил, что единственным допустимым вариантом должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров, а любые частичные "паузы" следует отвергать и сразу отвечать санкционным давлением.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия рассматривает возможность предоставить определенные уступки президенту США Дональду Трампу, среди которых может быть и воздушное перемирие с Украиной, во избежание риска вторичных санкций, хотя Москва и дальше намерена вести боевые действия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации лиц, осведомленных о ситуации, поездка спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе может стать последним шансом заключить договоренности с Трампом, даже несмотря на невысокую вероятность положительного результата.



