logo

BTC/USD

114082

ETH/USD

3625.17

USD/UAH

41.68

EUR/UAH

48.09

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему Кремль предлагает прекращение огня в воздухе: в Украине отреагировали
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Кремль предлагает прекращение огня в воздухе: в Украине отреагировали

В ЦПД считают, что идея о прекращении огня в воздухе, которое предлагает РФ, это ловушка

6 августа 2025, 12:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинский режим пытается продвинуть идею так называемого "прекращения огня в воздухе", но продолжить боевые действия на земле. Такие предложения, о которых уже пишут западные СМИ, являются ловушкой, что позволит захватчика лишь выиграть время для накопления ресурсов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Почему Кремль предлагает прекращение огня в воздухе: в Украине отреагировали

Прекращение огня в воздухе. Фото: из открытых источников

Спикер говорит, что речь идет о попытке РФ избежать ударов по своей территории и парализованного авиасообщения, которое стало следствием успешных действий Украины. Это касается как гражданской, так и грузовой авиации, что зависит от работы аэропортов.

"Фактически это ловушка, поскольку за этим нет никакого намерения прекратить войну. Наоборот — намерение россиян ее продолжить и сделать так, чтобы не чувствовать болезненных ударов вглубь РФ", — считает Андрей Коваленко.

Он акцентировал, что удары РФ в основном направлены против гражданских, а эффективность их атак по военным целям очень низкая. Зато действия Украины более точечные и результативные.

"РФ хочет воздушную паузу, чтобы накопить ресурсы для возобновления ударов в нужный для них момент и избежать санкций, продолжив войну на земле", — отметил руководитель Центра.

Коваленко отметил, что единственным допустимым вариантом должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров, а любые частичные "паузы" следует отвергать и сразу отвечать санкционным давлением.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия рассматривает возможность предоставить определенные уступки президенту США Дональду Трампу, среди которых может быть и воздушное перемирие с Украиной, во избежание риска вторичных санкций, хотя Москва и дальше намерена вести боевые действия. Об этом сообщает агентство Bloomberg. 

По информации лиц, осведомленных о ситуации, поездка спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе может стать последним шансом заключить договоренности с Трампом, даже несмотря на невысокую вероятность положительного результата.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/akovalenko1989/9602
Теги:

Новости

Все новости