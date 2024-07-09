logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему именно сейчас Путин ударил по Охматдету: какой страх уже появился среди партнеров Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему именно сейчас Путин ударил по Охматдету: какой страх уже появился среди партнеров Украины

Издание Sky News предполагает, что жестокие обстрелы России увеличат опасения, что Украина не выиграет войну

сегодня, 08:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Массированный ракетный удар российских войск по Украине должен увеличить опасения, что Киев не может выиграть эту войну. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет редактор по вопросам безопасности и обороны издания "Sky News" Дебора Хейнс.

Почему именно сейчас Путин ударил по Охматдету: какой страх уже появился среди партнеров Украины

Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источнков

Автор материала отмечает, что военные инсайдеры прогнозировали, что российский диктатор Владимир Путин начнет какое-то новое нападение на Украину в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне на этой неделе, "чтобы доминировать в повестке дня".

"Понедельничный шквал ракетных ударов подпитает опасения некоторых законодателей в странах-союзниках, что Киев не может победить, и необходимо заставить заключить какое-либо мирное соглашение, учитывая, что Россия не демонстрирует никаких признаков отступления", — говорится в материале.

Эксперт отмечает, что сокрушительная бомбардировка, поразившая главную украинскую детскую больницу, также ужесточит требования Украины по увеличению оружия противовоздушной обороны для защиты ее неба и предоставления большего количества летального оружия для борьбы с Россией на ее территории.

"Кроме атаки на Украину, также были опасения, что Москва может попытаться нанести скрытое нападение на государство-член НАТО накануне Вашингтонского саммита — например, кибератаку на критическую инфраструктуру, чтобы продемонстрировать свою готовность нарушить глобальные правила и нормы, а также проверить ответы НАТО", – отмечает автор.

Читайте на портале "Комментарии" — США о последствиях для РФ после удара по Украине: ответ Путину будет в течение этой недели.

Также издание "Комментарии" сообщало – Джо Байден высказался о ракетных ударах РФ по Украине: что теперь ждет Владимира Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-russia-war-latest-updates-putin-kyiv-hypersonic-sky-news-blog-12541713
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости