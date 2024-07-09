Почему именно сейчас Путин ударил по Охматдету: какой страх уже появился среди партнеров Украины

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Кравцев Сергей
Массированный ракетный удар российских войск по Украине должен увеличить опасения, что Киев не может выиграть эту войну. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет редактор по вопросам безопасности и обороны издания "Sky News" Дебора Хейнс.
Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источнков
Автор материала отмечает, что военные инсайдеры прогнозировали, что российский диктатор Владимир Путин начнет какое-то новое нападение на Украину в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне на этой неделе, "чтобы доминировать в повестке дня".
Эксперт отмечает, что сокрушительная бомбардировка, поразившая главную украинскую детскую больницу, также ужесточит требования Украины по увеличению оружия противовоздушной обороны для защиты ее неба и предоставления большего количества летального оружия для борьбы с Россией на ее территории.
Читайте на портале "Комментарии" — США о последствиях для РФ после удара по Украине: ответ Путину будет в течение этой недели.
Также издание "Комментарии" сообщало – Джо Байден высказался о ракетных ударах РФ по Украине: что теперь ждет Владимира Путина.
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