Почему именно сейчас Путин ударил по Охматдету: какой страх уже появился среди партнеров Украины

Массированный ракетный удар российских войск по Украине должен увеличить опасения, что Киев не может выиграть эту войну. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет редактор по вопросам безопасности и обороны издания "Sky News" Дебора Хейнс.

Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источнков

Автор материала отмечает, что военные инсайдеры прогнозировали, что российский диктатор Владимир Путин начнет какое-то новое нападение на Украину в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне на этой неделе, "чтобы доминировать в повестке дня".

"Понедельничный шквал ракетных ударов подпитает опасения некоторых законодателей в странах-союзниках, что Киев не может победить, и необходимо заставить заключить какое-либо мирное соглашение, учитывая, что Россия не демонстрирует никаких признаков отступления", — говорится в материале.

Эксперт отмечает, что сокрушительная бомбардировка, поразившая главную украинскую детскую больницу, также ужесточит требования Украины по увеличению оружия противовоздушной обороны для защиты ее неба и предоставления большего количества летального оружия для борьбы с Россией на ее территории.

"Кроме атаки на Украину, также были опасения, что Москва может попытаться нанести скрытое нападение на государство-член НАТО накануне Вашингтонского саммита — например, кибератаку на критическую инфраструктуру, чтобы продемонстрировать свою готовность нарушить глобальные правила и нормы, а также проверить ответы НАТО", – отмечает автор.

Читайте на портале "Комментарии" — США о последствиях для РФ после удара по Украине: ответ Путину будет в течение этой недели.

Также издание "Комментарии" сообщало – Джо Байден высказался о ракетных ударах РФ по Украине: что теперь ждет Владимира Путина.



