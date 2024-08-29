Почему эффективность украинской ПВО выросла до 90-95%: эксперты раскрыли секрет

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Кравцев Сергей
По словам президента Украины Владимира Зеленского, F-16 сбили российские крылатые ракеты во время масштабной российской атаки в понедельник. Действительно ли F-16 существенно усилили эффективность украинского ПВО? Каково главное преимущество истребителей F-16? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Эксперт по вопросам развития авиационного сектора Богдан Долинце в эфире канала "Киев24" отметил, что после появления истребителей F-16 эффективность украинского ПВО выросла до 90-95%.
Долинце напомнил, что F-16 предназначены для уничтожения воздушных именно дозвуковых целей, то есть баллистические ракеты этими самолетами не сбиваются, на сегодняшний день нет такой технологии. Вместе с тем, эта авиация может привлекаться для уничтожения вражеских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" и крылатых ракет, летящих на скорости 350-500 км/ч.
По его словам, можно смело заключить, что эффективность работы системы противовоздушной обороны стала несколько выше.
Эксперт отметил, если говорить о вероятности уничтожения целей на 90-95%, то это наверняка одни из самых высоких показателей в мире, которые в принципе ни одна из систем противовоздушной обороны не готова гарантировать на своей территории.
Летчик-испытатель первого класса, полковник Воздушных сил ВСУ Александр Лиходид в эфире телеканала FREEДOM рассказал, что одна из причин, почему партнерами была выбрана именно F-16 для передачи Украине – в его универсальности
Он также добавил, что обучение пилотов для полетов на данном бомбардировщике может происходить не только в США.
По словам эксперта, еще одно из преимуществ данных самолетов в том, что обучение пилотов может происходить не только в США, но в любой европейской стране, активно использующей эти машины — где есть специальные тренажеры, команда инструкторов и т.д. Еще одно преимущество – доступность запчастей к ним. Их производится достаточно много, и потому в случае поломки не нужно будет ждать месяцами поставок запчастей, чтобы его отремонтировать", — добавил эксперт.
По его словам, важный плюс F-16 — то, что он известен всем, в частности, европейским странам.
Александр Лиходид подчеркнул, поэтому в случае непредвиденной ситуации в Украине самолет может без проблем приземлиться в Румынии, Польше, Словакии, Болгарии и тому подобное. Поэтому преимущества F-16 очевидны. Это объясняет, что союзники Украины остановили выбор именно на этом самолете. Чтобы у Украины не было проблем с его последующей эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием.
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