Почему эффективность украинской ПВО выросла до 90-95%: эксперты раскрыли секрет

По словам президента Украины Владимира Зеленского, F-16 сбили российские крылатые ракеты во время масштабной российской атаки в понедельник. Действительно ли F-16 существенно усилили эффективность украинского ПВО? Каково главное преимущество истребителей F-16? Издание "Комментарии" разобралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

F-16 могли применяться только в отдельных регионах.

Эксперт по вопросам развития авиационного сектора Богдан Долинце в эфире канала "Киев24" отметил, что после появления истребителей F-16 эффективность украинского ПВО выросла до 90-95%.

Долинце напомнил, что F-16 предназначены для уничтожения воздушных именно дозвуковых целей, то есть баллистические ракеты этими самолетами не сбиваются, на сегодняшний день нет такой технологии. Вместе с тем, эта авиация может привлекаться для уничтожения вражеских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" и крылатых ракет, летящих на скорости 350-500 км/ч.

"Если говорить о F-16, то понятно, что по состоянию на сегодняшний день их количество ограничено и они могли применяться только в отдельных регионах. Но тем не менее, мы можем сравнить эффективность уничтожения таких типов целей по сравнению, например, с тем, что было два месяца назад. Мы видим за атаками, например, 26 августа (когда была мощная массированная, хорошо продуманная врагом комбинированная атака), процент уничтожения ударных дронов типа "Шахед" составил 90% относительно уничтожения крылатых ракет, в основном это Х101, — почти 95% Это очень высокий показатель Если мы посмотрим на данные 2022-2023 годов, то обычно относительно беспилотников этот показатель составлял где-то 80%, иногда доходил до 90%, в зависимости от того, куда они летели. правило, этот процент тоже составлял около 80% плюс-минус 10% в зависимости от этапа, когда они запускались и направлений, за которыми они следовали", – прокомментировал Долинце.

По его словам, можно смело заключить, что эффективность работы системы противовоздушной обороны стала несколько выше.

Эксперт отметил, если говорить о вероятности уничтожения целей на 90-95%, то это наверняка одни из самых высоких показателей в мире, которые в принципе ни одна из систем противовоздушной обороны не готова гарантировать на своей территории.

У F-16 есть ряд преимуществ

Летчик-испытатель первого класса, полковник Воздушных сил ВСУ Александр Лиходид в эфире телеканала FREEДOM рассказал, что одна из причин, почему партнерами была выбрана именно F-16 для передачи Украине – в его универсальности

"Эта машина действительно многоцелевая. Во-первых, она может работать как в воздухе, так и по земле. Во-вторых, это очень распространенный самолет — сейчас насчитывается около 4,5 тысячи машин, которые в мирное время успешно летают в 25 странах мира". .Важным преимуществом этих машин является еще и то, что их производство налажено в Европе, в Бельгии. То есть сборка этого самолета с нуля может полностью осуществляться в Европе. постоянно совершенствуется в технологическом плане", — рассказал летчик-испытатель первого класса.

Он также добавил, что обучение пилотов для полетов на данном бомбардировщике может происходить не только в США.

По словам эксперта, еще одно из преимуществ данных самолетов в том, что обучение пилотов может происходить не только в США, но в любой европейской стране, активно использующей эти машины — где есть специальные тренажеры, команда инструкторов и т.д. Еще одно преимущество – доступность запчастей к ним. Их производится достаточно много, и потому в случае поломки не нужно будет ждать месяцами поставок запчастей, чтобы его отремонтировать", — добавил эксперт.

По его словам, важный плюс F-16 — то, что он известен всем, в частности, европейским странам.

Александр Лиходид подчеркнул, поэтому в случае непредвиденной ситуации в Украине самолет может без проблем приземлиться в Румынии, Польше, Словакии, Болгарии и тому подобное. Поэтому преимущества F-16 очевидны. Это объясняет, что союзники Украины остановили выбор именно на этом самолете. Чтобы у Украины не было проблем с его последующей эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием.

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