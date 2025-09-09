Уже всем очевидно, что санкционное давление стран Запада не справилось с главной задачей и ракетостроение в России продолжает процветать. Почему эффективность российских ракет растет? Справляется ли ПВО Украины с массированными ударами противника? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Процент успешного применения крылатых ракет в РФ растет

Бывший офицер воздушных сил, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил в эфире канала "Киев24", что Россию очень сильно выручают дроны. Чем больше ударных дронов запущено во время атаки, тем выше эффективность от применения в ней крылатых ракет.

"Враг будет увеличивать количество дронов во время атак, потому что это существенно нагружает ПВО. Вводя в заблуждение различными элементами, например теми же дронами-пародиями, они нагружают систему и не дают возможности выявлять более реальные угрожающие цели", — отметил Храпчинский.

Он констатирует, что враг в последние атаки сначала проводит комбинированные атаки ударными беспилотниками — реактивными дронами и "Шахедами" с обманками, а затем добавляет ракеты.

"На фоне увеличения количества дронов ударного типа увеличивается процент успешного применения крылатых ракет. Последний массированный обстрел показал, что только 30% крылатых и баллистических ракет было перехвачено", — подчеркнул Храпчинский.

Вместе с тем, отметил эксперт, наша ПВО перехватывает сейчас большинство дронов россиян – до 90%. То есть большее количество дронов, которые были применены со стороны РФ – а это около 800 средств поражения, были перехвачены различными элементами противовоздушной обороны. Поэтому можно утверждать, что у нас есть эффективность перехвата.

Нам нужно строить самую сильную противовоздушную оборону в мире

Соучредитель и управляющий партнер группы компаний DroneUA Валерий Яковенко заявил в эфире "Киев24" Украина сейчас имеет самую сильную ПВО в мире, ни одна страна-член НАТО не выдержала бы такое количество целей.

По словам эксперта, Украина опережает Россию в развитии дроновой экосистемы как количественно, так и технологически.

"Когда мы говорим о дроновой экосистеме, то Украина намного впереди, как в количественном эквиваленте, так и в качественно-технологическом. Конечно, мы не всегда можем увидеть в российских пабликах результаты дроновых атак, которые ведет Украина. Но мы все о них знаем, об этом регулярно отчитываются руководители и СБУ, Главного управления разведки и т.д.", — сказал он.

Как отметил Яковенко, в данном случае нельзя пренебрегать возможностями врага. Можем ожидать, что атаки будут усиливаться.

"Поэтому нам нужно строить самую сильную противовоздушную оборону в мире. И сегодня украинская противовоздушная оборона — она самая сильная. Ни одна страна в мире, ни одна из стран Альянса НАТО не выдержала бы такого количества воздушных целей, которые каждую ночь отражает Украина", — подчеркнул эксперт.

