Кравцев Сергей
Уже всем очевидно, что санкционное давление стран Запада не справилось с главной задачей и ракетостроение в России продолжает процветать. Почему эффективность российских ракет растет? Справляется ли ПВО Украины с массированными ударами противника? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Бывший офицер воздушных сил, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил в эфире канала "Киев24", что Россию очень сильно выручают дроны. Чем больше ударных дронов запущено во время атаки, тем выше эффективность от применения в ней крылатых ракет.
Он констатирует, что враг в последние атаки сначала проводит комбинированные атаки ударными беспилотниками — реактивными дронами и "Шахедами" с обманками, а затем добавляет ракеты.
Вместе с тем, отметил эксперт, наша ПВО перехватывает сейчас большинство дронов россиян – до 90%. То есть большее количество дронов, которые были применены со стороны РФ – а это около 800 средств поражения, были перехвачены различными элементами противовоздушной обороны. Поэтому можно утверждать, что у нас есть эффективность перехвата.
Соучредитель и управляющий партнер группы компаний DroneUA Валерий Яковенко заявил в эфире "Киев24" Украина сейчас имеет самую сильную ПВО в мире, ни одна страна-член НАТО не выдержала бы такое количество целей.
По словам эксперта, Украина опережает Россию в развитии дроновой экосистемы как количественно, так и технологически.
Как отметил Яковенко, в данном случае нельзя пренебрегать возможностями врага. Можем ожидать, что атаки будут усиливаться.
