Почему для россиян все плохо на южном фронте – что делают ВСУ с "линией обороны Суровикина"

Практически и дня не проходит, чтобы не поступали приятные новости с южного направления фронта, где ВСУ хоть и не спеша, но продвигаются и имеют успехи. Заметно изменился тон в западных СМИ, где снова оптимистично утверждают, что Украина имеет неплохие шансы пробить сухопутный коридор России в Крым еще до наступления холодов. Как сегодня обстоит ситуация на южном фронте? Есть ли предпосылки пробить так называемую "линию обороны Суровикина"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

У россиян пока нет возможности как-то остановить ВСУ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "ТСН" заявил, что украинские войска на юге уже преодолевают вторую линию обороны российских захватчиков. Речь идет о первом рубеже между Новопрокоповкой и Вербовым.

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Эксперт считает, что, если ВСУ сумеют удержать такой темп, то вскоре могут начаться бои уже за Токмак, как один из ключевых пока что оккупированных городов Запорожской области.

"У россиян пока нет возможности как-то сковывать наше продвижение. Хотя они сейчас заняты очень интересным процессом: они пытаются не столько по фронту наступления Сил обороны Украины концентрировать свои силы и средства, сколько по флангам. Они пытаются сковывать наши действия по флангам", – прокомментировал Коваленко.

Он делает осторожный прогноз, что в сентябре украинские защитники выйдут автомобильный путь Т 0408 за основными селами-препятствиями и устремятся в направлении Токмака.

Есть "историческим феноменом" то, что меньшая украинская армия имеет меньше потерь и больше успехов во время наступления, чем российская во время обороны

Военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона рассказал, что нас сегодняшний пока что все складывается весьма оптимистично для ВСУ на юге. Есть все предпосылки пробить эту так называемую линию Суровикина и потом уже все пойдет действительно быстрее.

По словам эксперта, похожая вторая линия сооружена оккупантами аж на Перекопском перешейке.

Петр Черник отметил, украинские войска имеют хорошие шансы выйти на северное Приазовье. Выход на северное Приазовье прорубает сухопутный коридор в Крым и обрушит южный плацдарм.

"На мой взгляд, противник осознает, что это может произойти, потому что иначе Перекопский перешеек и так дефицитными ресурсами он бы не укреплял", — высказался эксперт.

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